ВСУ поразили станцию РЭБ и РЛС российской армии

В течение 3 апреля авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу армии РФ.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 54 боевых столкновения.

В общем враг нанес 5 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Слобожанское и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Синковка, Петропавловка, Калиново, Боровая Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Торецк и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик и Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 4 атаки на позиции наших войск. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Крынки Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу армии РФ.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 1 пункта управления БПЛА противника.