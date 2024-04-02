ВСУ поразили 8 артсистем и РСЗО армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 02.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 62 боевых столкновения.

В общем враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 39 обстрелов с РСЗО наших войск и населенных пунктах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино и Александровка Сумской области и Липке Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка и Карловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была совершена 1 атака на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Токаревка, Велетенское и Михайловка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.