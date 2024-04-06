Войска РФ сбросили с дрона взрывчатку на город в Херсонской области. Есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в субботу, 6 апреля, сбросили взрывной предмет с БПЛА возле магазина в городе Берислав.

Войска РФ сбросили с дрона взрывчатку на город в Херсонской области

В результате атаки два человека пострадали: 53-летняя женщина и 30-летний мужчина получили контузии и минно-взрывные травмы. Врачи оказали им необходимую помощь. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, войска РФ также атаковали сегодня двумя дронами-камикадзе жилой дом в Михайловке. Повреждена кровля, выбиты двери и оконные стекла. К счастью, люди не пострадали.

Российские военные атаковали Михайловку

Российские войска 28 марта открыли огонь из миномета, когда полицейские пытались эвакуировать раненого и погибшую из села Михайловка Херсонской области.

Так, с разного вооружения оккупанты атаковали Михайловку Херсонской области.

Били из танка, затем сбросили боеприпас с дрона на жилой дом, где в результате взрыва под завалами погибла 61-летняя женщина, ее 59-летний мужчина получил контузию и ссадины.

Когда полицейские пытались эвакуировать пострадавшего и унести тело его жены, противник открыл минометный огонь.