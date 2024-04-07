Готовимся к уничтожению Крымского моста — Буданов
Категория
Украина
Дата публикации

Готовимся к уничтожению Крымского моста — Буданов

Повреждения Крымского моста
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Источник:  ARD

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается целью украинских военных.

Что Буданов говорит об уничтожении Крымского моста

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что российские оккупанты пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов.

В материале издания отмечается, что шеф ГУР в последние месяцы принимал активное участие в отражении у российских окупантов нефтяных платформ в Черном море и организации атак, которые помогли отогнать Черноморский флот из Крыма.

Именно благодаря этим операциям, Украина снова может экспортировать зерно через Черное море, чтобы прервать российские поставки.

Что известно о последних атаках дронов ГУР по объектам на территории России

По информации журналистов издания "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ГУР, 5 апреля БПЛа Главного управления разведки повредили 7 военных самолетов преступной армии РФ на аэродроме в Ейске.

В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200.

Также уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

Охрана аэродрома осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птичкам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ, отмечают собеседники журналистов издания в ГУР.

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