Что Буданов говорит об уничтожении Крымского моста

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что российские оккупанты пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

В материале издания отмечается, что шеф ГУР в последние месяцы принимал активное участие в отражении у российских окупантов нефтяных платформ в Черном море и организации атак, которые помогли отогнать Черноморский флот из Крыма.

Именно благодаря этим операциям, Украина снова может экспортировать зерно через Черное море, чтобы прервать российские поставки.

Что известно о последних атаках дронов ГУР по объектам на территории России

По информации журналистов издания "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ГУР, 5 апреля БПЛа Главного управления разведки повредили 7 военных самолетов преступной армии РФ на аэродроме в Ейске.

В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200.

Также уничтожена дизельная подстанция аэропорта.