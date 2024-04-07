Готуємось до знищення Кримського мосту — Буданов

Що Буданов каже про знищення Кримського мосту

Очільник української військової розвідки підкреслив, що російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що шеф ГУР останніми місяцями приймав активну участь у відбитті в російських окупантів нафтових платформ у Чорному морі та організації атак, які допомогли відігнати Чорноморський флот з Криму.

Саме завдяки цим операціям Україна знову може експортувати зерно через Чорне море, щоб перервати російські поставки.

Що відомо про останні атаки дронів ГУР по об’єктах на території Росії

За інформацією журналістів видання “Українська правда” із посиланням на власні джерела в ГУР, 5 квітня БпЛа Головного управління розвідки пошкодили 7 військових літаків злочинної армії РФ на аеродромі в Єйську.

В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200.

Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.