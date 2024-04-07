Готуємось до знищення Кримського мосту — Буданов
Категорія
Україна
Дата публікації

Готуємось до знищення Кримського мосту — Буданов

Ураження Кримського мосту
Джерело:  ARD

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається ціллю українських військових. 

Що Буданов каже про знищення Кримського мосту

Очільник української військової розвідки підкреслив, що російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов.

У матеріалі видання зазначається, що шеф ГУР останніми місяцями приймав активну участь у відбитті в російських окупантів нафтових платформ у Чорному морі та організації атак, які допомогли відігнати Чорноморський флот з Криму.

Саме завдяки цим операціям Україна знову може експортувати зерно через Чорне море, щоб перервати російські поставки.

Що відомо про останні атаки дронів ГУР по об’єктах на території Росії

За інформацією журналістів видання “Українська правда” із посиланням на власні джерела в ГУР, 5 квітня БпЛа Головного управління розвідки пошкодили 7 військових літаків злочинної армії РФ на аеродромі в Єйську.

В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200.

Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.

Охорона летовища здійснювалась силами 726 учбового центру 51 дивізії ППО РФ. Для відбиття атаки було використано зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" і стрілецьку зброю. Втім, п'яти українським "пташкам" вдалось прорвати щільну оборону та подолати спроби пригнічення засобами РЕБ, — зазначають співрозмовники журналістів видання в ГУР.

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