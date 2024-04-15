Российские телеграмм-каналы заявляют об атаке дронов на разные города РФ. Кроме того, также раздаются взрывы в центре Севастополя в оккупированном Россией украинском Крыму.

Новая "бавовна" в Крыму. Что известно

Как сообщает телеграмма-канал "Крымский ветер", в центре Севастополя прогремели несколько мощных взрывов.

Их слышали жители оккупированного Россией полуострова.

Впоследствии стало известно, что над Севастопольской бухтой запустили дымовую завесу.

Фото: скриншот

По предварительным данным, это могут быть военные учения, однако оккупационные власти РФ никоим образом пока не комментировали события в Крыму и не объясняли, что происходит.

Украинские силы, регулярно наносящие удары по вражеским целям на полуострове, также пока молчат.

Атака дронов на Белгород и другие города России

Международный аэропорт Белгорода атаковали не менее 3 БПЛА.

Об этом сообщили анонимные источники ASTRA в экстренных службах региона.

Как утверждают инсайдеры, атака произошла еще 12 апреля.

Один из беспилотников упал и взорвался на территории аэропорта, вспыхнула трава, пожар быстро потушили. Повреждений нет.

Следует также отметить, что 24 февраля 2022 года на все полеты из международного аэропорта Белгорода введен запрет.

Минобороны РФ также заявляет о том, что ночью 15 апреля один украинский беспилотник был сбит над Краснодарским краем.

Кроме того, ВСУ продолжают наносить удары по вражеским целям на оккупированных территориях Донецкой области.

Так, под удар украинских воинов попали силы оккупантов в Горловке и Александровке.