Російські телеграм-канали заявляють про атаку дронів на різні міста РФ. Окрім того, також лунають вибухи в центрі Севастополя в окупованому Росією українському Криму.

Нова “бавовна” в Криму. Що відомо

Як повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”, у центрі Севастополя прогриміли декілька потужних вибухів.

Їх чули мешканці окупованого Росією півострова.

Згодом також стало відомо, що над Севастопольською бухтою запустили димову завісу.

Фото: скриншот

За попередніми даними, це можуть бути військові навчання, однак окупаційна влада РФ жодним чином поки не коментувала події в Криму та не пояснювала, що насправді відбувається.

Українські сили, які регулярно завдають ударів по ворожих цілям на півострові, також поки мовчать.

Атака дронів на Бєлгород та інші міста Росії

Міжнародний аеропорт Бєлгорода атакували щонайменше 3 БПЛА.

Про це повідомили анонімні джерела ASTRA в екстрених службах регіону.

Як стверджують інсайдери, атака відбулася ще 12 квітня.

Один із безпілотників упав і вибухнув на території аеропорту, спалахнула трава, пожежу швидко загасили. Пошкоджень немає.

Варто також зазначити, що 24 лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода введено заборону.

Міноборони РФ також заявляє про те, що вночі 15 квітня один український безпілотник був збитий над Краснодарським краєм.

Окрім того, ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожих цілях на окупованих територіях Донецької області.

Так, під удар українських воїнів потрапили сили окупантів у Горлівці та Олександрівці.