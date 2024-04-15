У Криму ракетами уражено командний пункт з російським генералітетом — джерела

Вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки Сил оборони України було уражено командний пункт, в якому знаходилися високопоставлені російські офіцери.

Нова “бавовна” у Криму: уражено командний пункт — джерела

Ракетна атака ЗСУ призвела до ліквідації російського генералітета.

Про це повідомили Суспільному джерела в спецслужбах.

Зазначається, що повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу.

Також за даними місцевих пабліків, в окупованому Севастополі піднімали авіацію у повітря.

Партизани військово-патріотичного руху АТЕШ зауважили, що в Криму чутно роботу російської протиповітряної оборони.

Також підпілля зазначило про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. “810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх.

Окупаційна влада не коментувала цю інформацію, а, як завжди, відрапортувала про “знищення ракет без потраплянь у об’єкти”.

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Хоча станом на 15.49 Кримський міст перекрито і, за словами пропагандистів, “противник провокує пусками у сторону Кримського мосту”.

Що відбувається в Криму 15 квітня

Ситуація на окупованому півострові починає загострюватися.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у російських військових частинах у Севастополі, близько 11:30, залунав сигнал тривоги.

Сигнал повітряної тривоги у місті не вмикали.

Згодом росіяни заявили про пуск Україною ракет Storm Shadow у бік Криму.

Окупанти тимчасово перекрили рух через пункт пропуску Джанкой, а також через Керченський міст.

Партизанський рух “АТЕШ” повідомляє, що у Саках військові ховаються у житлових під'їздах.

За попередніми даними, працювала російська ППО.

Про руйнування та постраждалих наразі не повідомляється.