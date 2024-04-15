У Криму ракетами уражено командний пункт з російським генералітетом — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

У Криму ракетами уражено командний пункт з російським генералітетом — джерела

Бавовна
Джерело:  Суспільне Крим

Вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки Сил оборони України було уражено командний пункт, в якому знаходилися високопоставлені російські офіцери.

Нова “бавовна” у Криму: уражено командний пункт — джерела

Ракетна атака ЗСУ призвела до ліквідації російського генералітета.

Про це повідомили Суспільному джерела в спецслужбах.

Зазначається, що повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу.

Також за даними місцевих пабліків, в окупованому Севастополі піднімали авіацію у повітря.

Партизани військово-патріотичного руху АТЕШ зауважили, що в Криму чутно роботу російської протиповітряної оборони.

Також підпілля зазначило про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. “810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх.

Окупаційна влада не коментувала цю інформацію, а, як завжди, відрапортувала про “знищення ракет без потраплянь у об’єкти”.

online.ua

Хоча станом на 15.49 Кримський міст перекрито і, за словами пропагандистів, “противник провокує пусками у сторону Кримського мосту”.

Що відбувається в Криму 15 квітня

Ситуація на окупованому півострові починає загострюватися.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у російських військових частинах у Севастополі, близько 11:30, залунав сигнал тривоги.

Сигнал повітряної тривоги у місті не вмикали.

Згодом росіяни заявили про пуск Україною ракет Storm Shadow у бік Криму.

Окупанти тимчасово перекрили рух через пункт пропуску Джанкой, а також через Керченський міст.

Партизанський рух “АТЕШ” повідомляє, що у Саках військові ховаються у житлових під'їздах.

За попередніми даними, працювала російська ППО.

Про руйнування та постраждалих наразі не повідомляється.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики спрогнозували терміни знищення Україною Кримського мосту
Кримський міст
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Криму та різних регіонах Росії прогриміли потужні вибухи
бавовна в Росії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти заявляють про пуск ракет Storm Shadow у напрямку Кримського мосту
Storm Shadow

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?