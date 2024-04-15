У Криму ракетами уражено командний пункт з російським генералітетом — джерела

Вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки Сил оборони України було уражено командний пункт, в якому знаходилися високопоставлені російські офіцери.
Нова “бавовна” у Криму: уражено командний пункт — джерела
Ракетна атака ЗСУ призвела до ліквідації російського генералітета.
Про це повідомили Суспільному джерела в спецслужбах.
Зазначається, що повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу.
Також за даними місцевих пабліків, в окупованому Севастополі піднімали авіацію у повітря.
Партизани військово-патріотичного руху АТЕШ зауважили, що в Криму чутно роботу російської протиповітряної оборони.
Також підпілля зазначило про ймовірне влучання у частину 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у Севастополі. “810 бригада вся в укритті. Мінус другий поверх.
Окупаційна влада не коментувала цю інформацію, а, як завжди, відрапортувала про “знищення ракет без потраплянь у об’єкти”.
Хоча станом на 15.49 Кримський міст перекрито і, за словами пропагандистів, “противник провокує пусками у сторону Кримського мосту”.
Що відбувається в Криму 15 квітня
Ситуація на окупованому півострові починає загострюватися.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у російських військових частинах у Севастополі, близько 11:30, залунав сигнал тривоги.
Сигнал повітряної тривоги у місті не вмикали.
Згодом росіяни заявили про пуск Україною ракет Storm Shadow у бік Криму.
Окупанти тимчасово перекрили рух через пункт пропуску Джанкой, а також через Керченський міст.
Партизанський рух “АТЕШ” повідомляє, що у Саках військові ховаються у житлових під'їздах.
За попередніми даними, працювала російська ППО.
Про руйнування та постраждалих наразі не повідомляється.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-