Бавовна у Джанкої. ГУР уперше озвучило перелік знищених обʼєктів РФ
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Бавовна у Джанкої. ГУР уперше озвучило перелік знищених обʼєктів РФ

ГУР
гур

Внаслідок удару ЗСУ по військовому аеродромі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму було уражено 4 пускові установки ЗРК С-400 та ще низку об'єктів.

Які втрати армії РФ внаслідок атаки по аеродромі у Джанкої

 Як повідомили в ГУР, 17 квітня внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;

  • 3 радіолокаційні станції;

  • пункт управління засобами ППО;

  • апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється, повідомили у ГУР

Що відомо про атаку по аеродрому в Джанкої

17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.

17 квітня Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомляв про дуже значні втрати серед особового складу окупантів. 

За даними наших джерел, на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472 ВМКГ, — йдеться у повідомленні.

Росіяни заявили, що по базі вдарила ракета MGM-140 ATACMS, та опублікували фото уламків.

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