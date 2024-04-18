Бавовна у Джанкої. ГУР уперше озвучило перелік знищених обʼєктів РФ

Внаслідок удару ЗСУ по військовому аеродромі в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму було уражено 4 пускові установки ЗРК С-400 та ще низку об'єктів.
Які втрати армії РФ внаслідок атаки по аеродромі у Джанкої
Як повідомили в ГУР, 17 квітня внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:
4 пускові установки ЗРК С-400;
3 радіолокаційні станції;
пункт управління засобами ППО;
апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.
Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється, повідомили у ГУР
Що відомо про атаку по аеродрому в Джанкої
17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.
Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.
Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.
17 квітня Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомляв про дуже значні втрати серед особового складу окупантів.
Росіяни заявили, що по базі вдарила ракета MGM-140 ATACMS, та опублікували фото уламків.
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