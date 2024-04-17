У Джанкої внаслідок удару знищено склад ракет "Циркон" та ліквідовано 30 солдатів РФ

Внаслідок удару по аеродрому у Джанкої в окупованому Криму 17 квітня окупанти зазнали дуже значних втрат, як у озброєнні, так і в особовому складі.

Що відомо про втрати РФ внаслідок удару по аеродрому “Джанкой”

Як повідомляє військовий експерт Олександр Мусієнко з посиланням на свої джерела, знищено склад ракет "Циркон" та "С-300".

Крім того, Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомляє про дуже значні втрати серед особового складу окупантів.

За даними наших джерел, на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472 ВМКГ, — йдеться у повідомленні. Поширити

Російські пабліки та OSINT-спільнота публікують перші фото ймовірних наслідків нічного удару по військовому аеродрому “Джанкой” у Криму.

Попередньо, знищені три пускові установки С-400, одна радіолокаційна станція до С-400, знищені або критично пошкоджені дві пускові установки С-300, а також склад із боєприпасами до цих ракетних систем.

Росіяни стверджують, що по базі вдарила ракета MGM-140 ATACMS, та публікують фото уламків.

⚡️At night, the airfield in Dzhankoy was attacked. 5 S-400 and S-300 launchers and radar were destroyed. 22 people missing, - RosSMI



It is alleged that the photo shows the S-400 Triumph air defense system. The strike was carried out by two MGM-140 ATACMS tactical ballistic… pic.twitter.com/eZJgRR2QTR — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 17, 2024

Також зазначається, що, за даними джерел, з Джанкойського аеродрому перекидають уцілілі гелікоптери та літаки на аеродром Кіровське.

Що відомо про атаку по аеродрому в Джанкої

17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.