Зʼявилися супутникові знімки пожежі на військовому аеродромі в Джанкої — фото

Супутник зафіксував шість осередків вогню на території аеродрому у Джанкої у тимчасово окупованому Криму. 17 квітня там лунали вибухи.

Супутник зафіксував “бавовну” на аеродромі “Джанкой” в Криму

Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж у Джанкої. Вогонь вирував на території військового аеродрому, який активно використовують окупанти.

Як зазначає Telegram-канал, супутниковий знімок був зроблений о 03:41.

Що відомо про вибухи в Криму 17 квітня

17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.