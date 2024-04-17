Появились спутниковые снимки пожара на военном аэродроме в Джанкое — фото
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Проиcшествия
Дата публикации

Появились спутниковые снимки пожара на военном аэродроме в Джанкое — фото

пожар
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Источник:  online.ua

Спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. 17 апреля там раздавались взрывы.

Спутник зафиксировал "бавовну" на аэродроме "Джанкой" в Крыму

Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в Джанкое. Огонь бушевал на территории военного аэродрома, который активно используют оккупанты.

Как отмечает Telegram-канал, спутниковый снимок был сделан в 03:41.

Что известно о взрывах в Крыму 17 апреля

17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.

Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

После взрывов в Крыму оккупанты частично перекрыли движение на трассе в районе Джанкоя.

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