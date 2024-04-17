Появились спутниковые снимки пожара на военном аэродроме в Джанкое — фото

Спутник зафиксировал шесть очагов огня на территории аэродрома в Джанкое во временно оккупированном Крыму. 17 апреля там раздавались взрывы.
Спутник зафиксировал "бавовну" на аэродроме "Джанкой" в Крыму
Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в Джанкое. Огонь бушевал на территории военного аэродрома, который активно используют оккупанты.
Как отмечает Telegram-канал, спутниковый снимок был сделан в 03:41.
Что известно о взрывах в Крыму 17 апреля
17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.
Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.
Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.
После взрывов в Крыму оккупанты частично перекрыли движение на трассе в районе Джанкоя.
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