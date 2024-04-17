В Джанкое в результате удара уничтожен состав ракет "Циркон" и ликвидированы 30 солдат РФ
Категория
Проиcшествия
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В Джанкое в результате удара уничтожен состав ракет "Циркон" и ликвидированы 30 солдат РФ

ракета
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Источник:  online.ua

В результате удара по аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму 17 апреля оккупанты понесли очень значительные потери, как в вооружении, так и в личном составе.

Что известно о потерях РФ в результате удара по аэродрому "Джанкой"

Как сообщает военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на свои источники, уничтожен состав ракет "Циркон" и "С-300".

Кроме того, Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщает об очень значительных потерях среди личного состава окупантов.

По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ, — говорится в сообщении.

Российские паблики и OSINT-сообщество публикуют первые фото возможных последствий ночного удара по военному аэродрому "Джанкой" в Крыму.

Предварительно уничтожены три пусковые установки С-400, одна радиолокационная станция до С-400, уничтожены или критически повреждены две пусковые установки С-300, а также склад с боеприпасами к этим ракетным системам.

Россияне утверждают, что по базе ударила ракета MGM-140 ATACMS и публикуют фото обломков.

Также отмечается, что, по данным источников, с Джанкойского аэродрома опрокидывают уцелевшие вертолеты и самолеты на аэродром Кировское.

Что известно об атаке по аэродрому в Джанкое

17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.

Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

После взрывов в Крыму оккупанты частично перекрыли движение на трассе в районе Джанкоя.

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