АТЕШ в Джанкое обнаружил состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры — фото

Партизаны в оккупированном Джанкое (Крым) нашли состав армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.

Партизаны обнаружили состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры

Были обнаружены складские помещения, которые МО РФ используют для хранения продуктов, военной формы и палаток. Примечательно, что данное место используется как перевалочная база.

По сообщению партизан, российская армия в очередной раз пренебрегает простыми правилами и продолжает собирать военную технику в одном месте.

Как всегда, это происходит вблизи гражданской инфраструктуры, чтобы в дальнейшем обвинить Силы обороны Украины в ударах по ней, — добавили в "АТЕШ". Поделиться

Партизаны обнаруживают важную информацию для Украины

Сегодня стало известно, что в настоящее время оккупанты имеют существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. оккупанты направили ее на Херсонское направление.

А на днях партизаны получили документацию к комплектующим российским ракетным кораблям.