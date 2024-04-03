АТЕШ в Джанкое обнаружил состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ в Джанкое обнаружил состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры — фото

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Источник:  АТЕШ

Партизаны в оккупированном Джанкое (Крым) нашли состав армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.

Партизаны обнаружили состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры

Были обнаружены складские помещения, которые МО РФ используют для хранения продуктов, военной формы и палаток. Примечательно, что данное место используется как перевалочная база.

По сообщению партизан, российская армия в очередной раз пренебрегает простыми правилами и продолжает собирать военную технику в одном месте.

Как всегда, это происходит вблизи гражданской инфраструктуры, чтобы в дальнейшем обвинить Силы обороны Украины в ударах по ней, — добавили в "АТЕШ".

Партизаны обнаруживают важную информацию для Украины

Сегодня стало известно, что в настоящее время оккупанты имеют существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. оккупанты направили ее на Херсонское направление.

А на днях партизаны получили документацию к комплектующим российским ракетным кораблям.

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