АТЕШ в Джанкое обнаружил состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры — фото

Партизаны в оккупированном Джанкое (Крым) нашли состав армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.
Партизаны обнаружили состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры
Были обнаружены складские помещения, которые МО РФ используют для хранения продуктов, военной формы и палаток. Примечательно, что данное место используется как перевалочная база.
По сообщению партизан, российская армия в очередной раз пренебрегает простыми правилами и продолжает собирать военную технику в одном месте.
Партизаны обнаруживают важную информацию для Украины
Сегодня стало известно, что в настоящее время оккупанты имеют существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.
Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. оккупанты направили ее на Херсонское направление.
А на днях партизаны получили документацию к комплектующим российским ракетным кораблям.
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