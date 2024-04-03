АТЕШ в Джанкої виявив склад армії РФ біля цивільної інфраструктури — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ в Джанкої виявив склад армії РФ біля цивільної інфраструктури — фото

рф
Джерело:  АТЕШ

Партизани в окупованому Джанкої (Крим) знайшли склад армії РФ. Загарбники розмістили його поруч із цивільною інфраструктурою.

Партизани виявили склад армії РФ біля цивільної інфраструктури

Було виявлено складські приміщення, які МО РФ використовують для зберігання продуктів, військової форми і наметів. Примітно те, що дане місце використовується як перевалочна база"

За повідомленням партизанів, російська армія вкотре нехтує простими правилами і продовжує збирати військову техніку в одному місці.

Як завжди, це відбувається поблизу цивільної інфраструктури, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по ній, — додали в "АТЕШ".

Партизани виявляють важливу інформацію для України

Сьогодні стало відомо, що наразі окупанти мають суттєві проблеми з установками ППО. Йдеться як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Окупанти спрямували її на Херсонський напрямок.

А днями партизани добули документацію до комплектуючих російських ракетних кораблів.

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