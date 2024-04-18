Бавовна в Джанкое. ГУР впервые озвучило перечень уничтоженных объектов РФ
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Бавовна в Джанкое. ГУР впервые озвучило перечень уничтоженных объектов РФ

ГУР
гур
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В результате удара ВСУ по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.

Какие потери армии РФ в результате атаки по аэродрому в Джанкое

Как сообщили в ГУР, 17 апреля в результате успешной операции Вооруженных Сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожено или критически повреждено:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;

  • 3 радиолокационные станции;

  • пункт управления средствами ПВО;

  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется, сообщили в ГУР.

Что известно об атаке по аэродрому в Джанкое

17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.

Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

17 апреля Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщал об очень значительных потерях среди личного состава окупантов.

По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибли около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ, говорится в сообщении.

Россияне заявили, что по базе ударила ракета MGM-140 ATACMS и опубликовали фото обломков.

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