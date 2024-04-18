Бавовна в Джанкое. ГУР впервые озвучило перечень уничтоженных объектов РФ

В результате удара ВСУ по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были поражены 4 пусковые установки ЗРК С-400 и еще ряд объектов.
Какие потери армии РФ в результате атаки по аэродрому в Джанкое
Как сообщили в ГУР, 17 апреля в результате успешной операции Вооруженных Сил Украины на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожено или критически повреждено:
4 пусковые установки ЗРК С-400;
3 радиолокационные станции;
пункт управления средствами ПВО;
аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Число пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется, сообщили в ГУР.
Что известно об атаке по аэродрому в Джанкое
17 апреля в Джанкое, расположенном на севере оккупированного Крыма, раздались мощные взрывы. Кроме того, в сети публиковали кадры мощного пожара, вспыхнувшего в районе аэродрома.
Напомним, что в Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.
Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.
17 апреля Телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на свои источники сообщал об очень значительных потерях среди личного состава окупантов.
Россияне заявили, что по базе ударила ракета MGM-140 ATACMS и опубликовали фото обломков.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-