Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные поразили цели оккупационной армии РФ на аэродроме в Джанкое на территории аннексированного Россией Крыма.

Что Зеленский говорит об ударе по оккупантам в Джанкое

Сегодня Вооруженные силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому, подчеркнул президент. Поделиться

Глава государства выразил благодарность украинским военным за их меткость, а также главкому ВСУ Александру Сырскому за организацию этой операции.

Оккупант должен терять, и каждая их потеря — это сила Украины, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что могли поразить ВСУ на аэродроме в Джанкое

Как отметил Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии журналистам "24 канала", аэродром в Джанкое является важнейшим логистическим хабом российских захватчиков.

Свитан подчеркнул, что вблизи аэродрома, на котором раздались взрывы, расположен стратегически важный для окупантов железнодорожный узел. Там сходятся сразу четыре ветки.

Эксперт пояснил, что практически вся военная амуниция, которую оккупационная армия РФ завозит через незаконно построенный Крымский мост, попадает в Джанкой, где затем перезагружается и развозится.

Была информация о том, что там удалось уничтожить С-400. Также там есть железнодорожный узел. Есть несколько военных складов. Скорее всего, корректировали все партизаны. Удалось найти момент, где на месте было достаточно техники, ПВО, личного состава и т.д., — отметил Свитан. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что пока неизвестно, чем именно украинские военные нанесли удары по аэродрому в Джанкое.

Это мог быть прилет Storm Shadow или даже ATACMS или С-200.

В частности, в СМИ распространялась информация, что ударами был уничтожен вражеский комплекс ПВО С-400.

Также была информация о возможном уничтожении ракет Циркон.