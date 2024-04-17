Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вразили цілі окупаційної армії РФ на аеродромі в Джанкої на території анексованого Росією Криму.

Що Зеленський каже про удар по окупантах у Джанкої

Сьогодні Збройні сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому, — наголосив президент. Поширити

Глава держави висловив вдячність українським військовим за їхню влучність, а також головкому ЗСУ Олександру Сирському за організацію цієї операції.

Окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата — це сила України, — наголосив Зеленський. Поширити

Що могли вразити ЗСУ на аеродромі в Джанкої

Як зазначив Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі журналістам "24 каналу", аеродром в Джанкої є надзвичайно важливим логістичним хабом російських загарбників.

Світан підкреслив, що поблизу аеродрому, на якому пролунали вибухи, розташований стратегічно важливий для окупантів залізничний вузол. Там сходяться одразу чотири гілки.

Експерт пояснив, що практично вся військова амуниція, яку окупаційна армія РФ завозить через незаконно побудований Кримський міст, потрапляє до Джанкоя, де потім перезавантажується та розвозиться.

Була інформація, що там вдалося знищити С-400. Також там є залізничний вузол. Є кілька військових складів. Найімовірніше, коригували все партизани. Вдалося знайти момент, де на місці було достатньо техніки, ППО, особового складу тощо, — зазначив Світан. Поширити

Аналітик підкреслив, що наразі невідомо, чим саме українські військові завдали ударів по аеродрому в Джанкої.

Це міг бути "приліт" Storm Shadow чи навіть ATACMS або С-200.

Зокрема, в ЗМІ поширювалась інформація, що ударами було знищено ворожий комплекс ППО С-400.

Також була інформація про можливе знищення ракет “Циркон”.