Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вразили цілі окупаційної армії РФ на аеродромі в Джанкої на території анексованого Росією Криму.
Що Зеленський каже про удар по окупантах у Джанкої
Глава держави висловив вдячність українським військовим за їхню влучність, а також головкому ЗСУ Олександру Сирському за організацію цієї операції.
Що могли вразити ЗСУ на аеродромі в Джанкої
Як зазначив Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі журналістам "24 каналу", аеродром в Джанкої є надзвичайно важливим логістичним хабом російських загарбників.
Світан підкреслив, що поблизу аеродрому, на якому пролунали вибухи, розташований стратегічно важливий для окупантів залізничний вузол. Там сходяться одразу чотири гілки.
Експерт пояснив, що практично вся військова амуниція, яку окупаційна армія РФ завозить через незаконно побудований Кримський міст, потрапляє до Джанкоя, де потім перезавантажується та розвозиться.
Аналітик підкреслив, що наразі невідомо, чим саме українські військові завдали ударів по аеродрому в Джанкої.
Це міг бути "приліт" Storm Shadow чи навіть ATACMS або С-200.
Зокрема, в ЗМІ поширювалась інформація, що ударами було знищено ворожий комплекс ППО С-400.
Також була інформація про можливе знищення ракет “Циркон”.
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