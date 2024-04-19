Аналитики портала Defense Express со ссылкой на обнародованные в сети фотографии пораженного аэродрома оккупационной армии РФ в Джанкое, отмечают, что украинские военные начали использовать новую тактику.
Что известно о новой тактике ВСУ во время ударов по объектам армии РФ
Аналитики подчеркивают, что снимки последствий ракетных ударов свидетельствуют о точном месте попадания — площадке с развернутым комплексом С-400 и площадках со снарядами.
Кроме этого на снимках можно увидеть следы разлета боеприпасов в результате повторной детонации.
По мнению аналитиков, система ПВО С-400 и боеприпасы не являлись ключевой целью ВСУ.
Авторы материала отмечают, что украинские военные использовали более хитрую тактику.
Кроме того, по мнению аналитиков, сам факт удара по джанкойской авиабазе по крайней мере на время сделает этот район бесполетной зоной для российской авиации.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.
В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.
Все это нанесло вражеским войскам неожиданные потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился, — пишут в Генштабе.
В Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.
Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.
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