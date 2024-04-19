Аналитики портала Defense Express со ссылкой на обнародованные в сети фотографии пораженного аэродрома оккупационной армии РФ в Джанкое, отмечают, что украинские военные начали использовать новую тактику.

Что известно о новой тактике ВСУ во время ударов по объектам армии РФ

Аналитики подчеркивают, что снимки последствий ракетных ударов свидетельствуют о точном месте попадания — площадке с развернутым комплексом С-400 и площадках со снарядами.

Кроме этого на снимках можно увидеть следы разлета боеприпасов в результате повторной детонации.

По мнению аналитиков, система ПВО С-400 и боеприпасы не являлись ключевой целью ВСУ.

Авторы материала отмечают, что украинские военные использовали более хитрую тактику.

Суть этой стратегии можно описать следующим образом — бить по (на первый взгляд) второстепенным объектам с тем, чтобы ускорить вывод из строя главной цели. (…) ВСУ могли целить именно по площадкам с ЗРК и боекомплектом из расчета, что вторичная детонация может при этом существенно повредить авиатехнику на аэродроме, — объясняют аналитики. Поделиться

Кроме того, по мнению аналитиков, сам факт удара по джанкойской авиабазе по крайней мере на время сделает этот район бесполетной зоной для российской авиации.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Все это нанесло вражеским войскам неожиданные потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился, — пишут в Генштабе.

В Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.