Аналитики предупреждают о планах Путина до прибытия в Украину помощи США

Как считает американский Институт изучения войны, диктатор Владимир Путин может приказать своим войскам усилить атаки на украинском фронте, пользуясь окном до прибытия помощи США.

Российские оккупанты могут попытаться прорваться на поле боя в Украине

Команда ISW обращает внимание на то, что Палата представителей Конгресса США 20 апреля поддержала законопроект о дополнительных ассигнованиях, предусматривающий выделение Украине около 60 миллиардов долларов помощи.

Как известно, сразу после этого законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Эти требования, а также логистика доставки американской помощи к линии фронта в Украину, вероятно, будут означать, что оказанная помощь не повлияет на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель. Поделиться

По убеждению американских аналитиков, ситуация на поле боя, вполне возможно, продолжит ухудшаться в течение этого времени, ведь армия РФ попытается продвинуться дальше, пока ВСУ не получат необходимой помощи.

Есть ли угроза стремительного прорыва армии РФ на фронте

Несмотря на то, что ВСУ могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели ожидания помощи от США, все же им удастся не дать россиянам продвинуться слишком далеко.

Угроза оперативно значимого российского прорыва в ближайшие недели остается, хотя украинское командование, возможно, будет иметь большую свободу действий, принимая на себя краткосрочные риски, связанные с исчерпыванием запасов, чтобы предотвратить это, если оно будет уверено в том, что в скором времени поступят новые запасы материальных средств, — сказано в сообщении. Поделиться

Американские аналитики прогнозируют, что армия РФ активизирует наступательные операции, ракетные удары и удары беспилотниками в течение следующих недель, однако не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя.