Что известно об уничтожении ВСУ бомбардировщика армии РФ Ту-22М3

Евлаш отметил, что уничтожение стратегического бомбардировщика оккупационной армии РФ Ту-22М3 является переломным моментом для российской авиации.

У нас есть ресурсы, которыми мы можем доставать на столь большие дистанции. Мы это уже доказали во время сбивания самолета ДРЛО А-50. И это стало очередным подтверждением того, что мы можем модифицировать наши разные средства, которые могут доставать даже на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты, в частности, Ту-22М3, — отметил Евлаш. Поделиться

По его словам, спецоперации украинских военных будут больно избивать по российским оккупантам.

Евлаш подчеркнул, что очень скоро пилоты оккупационной армии РФ поймут, что не находятся в безопасности даже на большом расстоянии от линии фронта в развязанной Кремлем преступной войне.

Какие последствия будет иметь потеря армией РФ бомбардировщика Ту-22М3

Представитель командования Воздушных сил отметил, что в относительной безопасности будут находиться Одесса и прилегающие к линии фронта территории, а также объекты критической инфраструктуры в глубоком тылу.

Однако Евлаш предупредил, что у преступной армии РФ еще достаточно стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Спикер ПС ВСУ также добавил, что во время атаки были уничтожены 11 из 12 вражеских ракет Х-59 и Х-69.

Это первая атака, когда российская тактическая авиация применила так много ракет этого типа — и не последняя операция, на которую способны Воздушные силы совместно с собратьями.