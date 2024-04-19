По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, сейчас украинские военные имеют средства поражения стратегической авиации оккупационной армии РФ с дальних расстояний.
Что известно об уничтожении ВСУ бомбардировщика армии РФ Ту-22М3
Евлаш отметил, что уничтожение стратегического бомбардировщика оккупационной армии РФ Ту-22М3 является переломным моментом для российской авиации.
По его словам, спецоперации украинских военных будут больно избивать по российским оккупантам.
Евлаш подчеркнул, что очень скоро пилоты оккупационной армии РФ поймут, что не находятся в безопасности даже на большом расстоянии от линии фронта в развязанной Кремлем преступной войне.
Какие последствия будет иметь потеря армией РФ бомбардировщика Ту-22М3
Представитель командования Воздушных сил отметил, что в относительной безопасности будут находиться Одесса и прилегающие к линии фронта территории, а также объекты критической инфраструктуры в глубоком тылу.
Однако Евлаш предупредил, что у преступной армии РФ еще достаточно стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.
Спикер ПС ВСУ также добавил, что во время атаки были уничтожены 11 из 12 вражеских ракет Х-59 и Х-69.
Это первая атака, когда российская тактическая авиация применила так много ракет этого типа — и не последняя операция, на которую способны Воздушные силы совместно с собратьями.
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