За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, наразі українські військові мають засоби ураження стратегічної авіації окупаційної армії РФ з далеких відстаней.
Що відомо про зищення ЗСУ бомбардувальника армії РФ Ту-22М3
Євлаш зазначив, що знищення стратегічного бомбардувальника окупаційної армії РФ Ту-22М3 є переломним моментом для російської авіації.
За його словами, спецоперації українських військових будуть боляче бити по російських окупантах.
Євлаш підкреслив, що дуже скоро пілоти окупаційної армії РФ зрозуміють, що не перебувають у безпеці навіть на великій відстані від лінії фронту у розв’язаній Кремлем злочинній війні.
Які наслідки матиме втрата армією РФ бомбардувальника Ту-22М3
Речник командування Повітряних сил зазначив, що наразі у відносній безпеці перебуватимуть Одеса та прилеглі до лінії фронту території, а також об’єкти критичної інфраструктури у глибокому тилу.
Однак Євлаш попередив, що в злочинної армії РФ ще достатньо стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.
Речник ПС ЗСУ також додав, що під час атаки було знищено 11 з 12 ворожих ракет Х-59 і Х-69.
Це перша атака, коли російська тактична авіація застосувала так багато ракет цього типу, — і не остання операція, на яку здатні Повітряні сили спільно з побратимами.
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