Що відомо про зищення ЗСУ бомбардувальника армії РФ Ту-22М3

Євлаш зазначив, що знищення стратегічного бомбардувальника окупаційної армії РФ Ту-22М3 є переломним моментом для російської авіації.

В нас є ресурси, якими ми можемо діставати на такі великі дистанції. Ми це вже довели під час збиття літака ДРЛО А-50. І це стало черговим підтвердженням того, що ми можемо модифікувати наші різні засоби, які можуть діставати навіть на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки, зокрема Ту-22М3, — зазначив Євлаш. Поширити

За його словами, спецоперації українських військових будуть боляче бити по російських окупантах.

Євлаш підкреслив, що дуже скоро пілоти окупаційної армії РФ зрозуміють, що не перебувають у безпеці навіть на великій відстані від лінії фронту у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Які наслідки матиме втрата армією РФ бомбардувальника Ту-22М3

Речник командування Повітряних сил зазначив, що наразі у відносній безпеці перебуватимуть Одеса та прилеглі до лінії фронту території, а також об’єкти критичної інфраструктури у глибокому тилу.

Однак Євлаш попередив, що в злочинної армії РФ ще достатньо стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Речник ПС ЗСУ також додав, що під час атаки було знищено 11 з 12 ворожих ракет Х-59 і Х-69.

Це перша атака, коли російська тактична авіація застосувала так багато ракет цього типу, — і не остання операція, на яку здатні Повітряні сили спільно з побратимами.