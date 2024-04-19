Чим ПС та ГУР могли збити бомбардувальник Ту-22М3 — думка експерта

Чим міг бути збитий російський Ту-22М3

Якби не було офіційних підтверджень, я б сказав, що просто технічна поломка з літаком трапилася. Можливо, тут була застосована наша невідома, новітня розробка, яка поки що виготовляється в дуже невеликих екземплярах і зберігається для таких особливих акцій. Адже, якщо виходити із заявленого, про збиття на відстані понад 300 кілометрів — немає у нас такого засобу ППО. Patriot б'є на 160 кілометрів, С-200, з його паспортною дальністю, на 285 кілометрів. І те й те не підходить, — сказав Киричевський. Поширити

Він також зазначив, що хоч ГУР і показав відео роботи зі збиттю російського борта, але не повідомив про засіб ураження, щоб подібні успіхи відбувалися й надалі. Крім того, за словами Киричевського, на цей час у світі існує лише один комплекс, який здатний вражати повітряні цілі на такій відстані.

Єдиний засіб, який пригадується — це американський комплекс Typhon, який одночасно адаптували під наземне базування та у форматі зенітної ракети. Там, у теорії, є дальність стрільби на 370 кілометрів. Але у самих американців цих засобів лише на дві батареї. І зрозуміло, що нам би їх ніхто не дав, — пояснив аналітик.

То ж, на його думку, розуміючи, що не зможе отримати такий тип ракет, Україна могла розробити власну далекобійну зброю проти російських літаків.

У Китаю є перспективи створити гіперзвукову зенітну ракету на 2000 км, щоб збивати стратегічні бомбардувальники, то ми нічим не гірші за китайців. Тому думаю, що з часом ми дізнаємося про щось принципово невідоме світовій науці, що було створено нашою оборонкою, — розповів експерт. Поширити

Що відомо про падіння Ту-22М3

У ніч на 19 квітня російські окупанти підійняли в повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22. Згодом стало відомо про збиття одного з літаків — це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згодом цю подію прокоментували в ГУР МО, де заявили, що бомбардувальник вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Крім того, за інформацією розвідки, після збиття, інший літак Ту-22М3 був вимушений розвернутися та не виконав пуски ракет.