Чим ПС та ГУР могли збити бомбардувальник Ту-22М3 — думка експерта

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що Сили оборони Україні могли збити російський літак Ту-22М3 власноруч розробленою системою протиповітряної оборони.
Чим міг бути збитий російський Ту-22М3
Він також зазначив, що хоч ГУР і показав відео роботи зі збиттю російського борта, але не повідомив про засіб ураження, щоб подібні успіхи відбувалися й надалі. Крім того, за словами Киричевського, на цей час у світі існує лише один комплекс, який здатний вражати повітряні цілі на такій відстані.
То ж, на його думку, розуміючи, що не зможе отримати такий тип ракет, Україна могла розробити власну далекобійну зброю проти російських літаків.
Що відомо про падіння Ту-22М3
У ніч на 19 квітня російські окупанти підійняли в повітря бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22. Згодом стало відомо про збиття одного з літаків — це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Згодом цю подію прокоментували в ГУР МО, де заявили, що бомбардувальник вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Крім того, за інформацією розвідки, після збиття, інший літак Ту-22М3 був вимушений розвернутися та не виконав пуски ракет.
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