Туск заявив про ключовий момент у війні РФ проти України

Прем'єр Польщі Дональд Туск вимагає від польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, адже просто зараз вирішується доля російсько-української війни.

Туск закликає припинити блокаду кордону України

Очільник польського уряду звертає увагу на те, що Україна опинилась у вкрай складній після останньої серії російських бомбардувань.

На його переконання, просто зараз настав вирішальний момент російсько-української війни.

Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні… Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

За словами Дональда Туска, офіційна Варшава не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів.

Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни, — пояснив політик. Поширити

Туск заявив, що уряд може допомогти фермерам

Глава уряду звернув увагу на те, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури.

Як зазначає прем'єр Польщі, його команда готова надавати подальші форми допомоги тим фермерам, хто втратив частину своїх прибутків.

Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту, — додав Дональд Туск. Поширити

За його словами, державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску.

Проте глава уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

До слова, нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс попередив, що якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця поточного року.