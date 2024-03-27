За словами керівника Польської селянської партії Кшиштофа Пащика, офіційна Варшава та Київ близькі до угоди щодо імпорту української агропродукції.

Що відомо про шанси на угоду між Україною та Польщею щодо імпорту агропродукції

Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом ... Я оптимістично налаштований щодо результатів, — зазначив Пащик. Поширити

Він підкреслив, що за результатами діалогу між українською та польською сторонами є велика ймовірність схвалення відповідної угоди.

Пащик додав, що угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.

Що відомо про позицію ЄС

Між тим головуюча Бельгія у Раді ЄС підтримала продовження угоди щодо безмитної торгівлі з Україною.

Оновлений проєкт частково врахував вимоги Польщі й Франції.

Відповідно до схваленого документа, базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції, охоплюватиме не лише 2022 і 2023 роки, а й другу половину 2021 року, коли обсяги українського імпорту були нижчими.

Однак Україна виступила проти цієї пропозиції.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди, але не затвердили її. Бельгійське головування відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.