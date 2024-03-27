Украина и Польша близки к соглашению по импорту агропродукции
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Украина и Польша близки к соглашению по импорту агропродукции

Украинское зерно
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Источник:  Reuters

По словам руководителя Польской крестьянской партии Кшиштофа Пащика, официальная Варшава и Киев близки к соглашению по импорту украинской агропродукции.

Что известно о шансах на соглашение между Украиной и Польшей по импорту агропродукции

Я думаю, что можно будет сегодня-завтра сделать так, чтобы то, что иногда называют транзитом, на самом деле стало транзитом… Я оптимистично настроен по результатам, — отметил Пащик.

Он подчеркнул, что по результатам диалога между украинской и польской сторонами велика вероятность одобрения соответствующего соглашения.

Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.

Что известно о позиции ЕС

Между тем председательствующая Бельгия в Совете ЕС поддержала продление соглашения по беспошлинной торговле с Украиной.

Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции.

Согласно одобренному документу, базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.

Однако Украина выступила против этого предложения.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения  в среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы тоже не смогли утвердить соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.

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