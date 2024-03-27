По словам руководителя Польской крестьянской партии Кшиштофа Пащика, официальная Варшава и Киев близки к соглашению по импорту украинской агропродукции.
Что известно о шансах на соглашение между Украиной и Польшей по импорту агропродукции
Он подчеркнул, что по результатам диалога между украинской и польской сторонами велика вероятность одобрения соответствующего соглашения.
Пащик добавил, что соглашение между Польшей и Украиной должно содержать четко определенные качественные и количественные квоты на продукты, которые могут оставаться на территории Польши.
Что известно о позиции ЕС
Между тем председательствующая Бельгия в Совете ЕС поддержала продление соглашения по беспошлинной торговле с Украиной.
Обновленный проект частично учел требования Польши и Франции.
Согласно одобренному документу, базовый период, который будут принимать во внимание, определяя объемы поставок украинской агропродукции, будет охватывать не только 2022 и 2023 годы, но и вторую половину 2021 года, когда объемы украинского импорта были ниже.
Однако Украина выступила против этого предложения.
В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения в среду, поскольку многие страны не определились с позицией.
В прошлую среду послы тоже не смогли утвердить соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-