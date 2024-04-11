Польща може передати Україні радянські ракети до ППО
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща може передати Україні радянські ракети до ППО

Офіс Президента України
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність його країни передати Україні старі радянські ракети до систем ППО. 

Польща готова передати Україні запаси радянських ракет до ППО

Дуда зазначив, що вже обговорив це питання із президентом України Володимиром Зеленським.

Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву, — підкреслив Дуда.

Зеленський про найважчу кризу в Україні від початку вторгнення армії РФ

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt зазначив, що наразі Україна переживає найважчу кризу від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ наприкінці лютого 2022 року.

Глава держави зазначив, що наразі українські військові відчувають гострий брак артилерійських та інших боєприпасів та систем ППО для відбиття атак злочинної армії РФ.

За словами Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін має намір захопити Харків.

Харків — одна зі столиць України, тому має велике символічне значення...Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося, — запевнив президент.

Він підкреслив, що наразі злочинна армія РФ завдає болісних ударів по українській енергосистемі.

Це має великий вплив на перебіг війни. Атаки на енергопостачання завдають величезного болю населенню та містам, — підкреслив президент.

Він також знову закликав партнерів України прискорити поставки додаткових систем ППО.

Зеленський висловив нерозуміння з приводу відмови Німеччини постачати Україні сучасні ракети Taurus, а НАТО — американські крилаті ракети ATACMS і винищувачі F-16.

Перш за все, нам потрібні системи протиповітряної оборони. Перш за все, ми повинні бути здатні захистити себе, — зазначив президент.

Водночас Зеленський пишається тим, що українці можуть досягати військових успіхів за допомогою своїх безпілотників.

Президент також висловив готовність до зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити можливі шляхи мирного вирішення конфлікту.

Сам я йому не дзвонив. Ми запрошували його в Україну і публічно, і непублічно. Я безумовно готовий зустрітися з ним. Я думаю, якщо у Трампа дійсно є свій підхід до швидкого припинення війни, то я із задоволенням прислухаюся до цієї ідеї, — пояснює Зеленський.

Водночас Зеленський категорично відмовився від переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним і від передачі територій, підкресливши недовіру до російського лідера.

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