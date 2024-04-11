Польща може передати Україні радянські ракети до ППО

Президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність його країни передати Україні старі радянські ракети до систем ППО.
Польща готова передати Україні запаси радянських ракет до ППО
Дуда зазначив, що вже обговорив це питання із президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський про найважчу кризу в Україні від початку вторгнення армії РФ
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt зазначив, що наразі Україна переживає найважчу кризу від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ наприкінці лютого 2022 року.
Глава держави зазначив, що наразі українські військові відчувають гострий брак артилерійських та інших боєприпасів та систем ППО для відбиття атак злочинної армії РФ.
За словами Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін має намір захопити Харків.
Він підкреслив, що наразі злочинна армія РФ завдає болісних ударів по українській енергосистемі.
Він також знову закликав партнерів України прискорити поставки додаткових систем ППО.
Зеленський висловив нерозуміння з приводу відмови Німеччини постачати Україні сучасні ракети Taurus, а НАТО — американські крилаті ракети ATACMS і винищувачі F-16.
Водночас Зеленський пишається тим, що українці можуть досягати військових успіхів за допомогою своїх безпілотників.
Президент також висловив готовність до зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити можливі шляхи мирного вирішення конфлікту.
Водночас Зеленський категорично відмовився від переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним і від передачі територій, підкресливши недовіру до російського лідера.
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