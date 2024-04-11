Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность его страны передать Украине старые советские ракеты в системы ПВО.
Польша готова передать Украине запасы советских ракет ПВО
Дуда отметил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский о самом тяжелом кризисе в Украине с начала вторжения армии РФ
Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Welt отметил, что в настоящее время Украина переживает самый тяжелый кризис с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в конце февраля 2022 года.
Глава государства отметил, что в настоящее время украинские военные ощущают острую нехватку артиллерийских и других боеприпасов и систем ПВО для отражения атак преступной армии РФ.
По словам Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин намерен захватить Харьков.
Он подчеркнул, что в настоящее время преступная армия РФ наносит болезненные удары по украинской энергосистеме.
Он также снова призвал партнеров Украины ускорить поставки дополнительных систем ПВО.
Зеленский выразил непонимание по поводу отказа Германии поставлять Украине современные ракеты Taurus, а НАТО — американские крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.
В то же время Зеленский гордится тем, что украинцы могут добиваться военных успехов с помощью своих беспилотников.
Президент также выразил готовность к встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможные пути мирного разрешения конфликта.
В то же время, Зеленский категорически отказался от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и от передачи территорий, подчеркнув недоверие к российскому лидеру.
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