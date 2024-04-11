Польша готова передать Украине запасы советских ракет ПВО

Дуда отметил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Польша имеет их в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву, — подчеркнул Дуда. Поделиться

Зеленский о самом тяжелом кризисе в Украине с начала вторжения армии РФ

Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Die Welt отметил, что в настоящее время Украина переживает самый тяжелый кризис с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ в конце февраля 2022 года.

Глава государства отметил, что в настоящее время украинские военные ощущают острую нехватку артиллерийских и других боеприпасов и систем ПВО для отражения атак преступной армии РФ.

По словам Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин намерен захватить Харьков.

Харьков — одна из столиц Украины, поэтому имеет большое символическое значение... Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло, — заверил президент. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время преступная армия РФ наносит болезненные удары по украинской энергосистеме.

Это имеет большое влияние на ход войны. Атаки на энергоснабжение причиняют огромную боль населению и городам, — подчеркнул президент. Поделиться

Он также снова призвал партнеров Украины ускорить поставки дополнительных систем ПВО.

Зеленский выразил непонимание по поводу отказа Германии поставлять Украине современные ракеты Taurus, а НАТО — американские крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.

Прежде всего, нам нужны системы противовоздушной обороны. Прежде всего мы должны быть способны защитить себя, — отметил президент. Поделиться

В то же время Зеленский гордится тем, что украинцы могут добиваться военных успехов с помощью своих беспилотников.

Президент также выразил готовность к встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможные пути мирного разрешения конфликта.

Сам я ему не звонил. Мы приглашали его в Украину и публично, и непублично. Я определенно готов встретиться с ним. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я с удовольствием прислушиваюсь к этой идее, — объясняет Зеленский. Поделиться

В то же время, Зеленский категорически отказался от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным и от передачи территорий, подчеркнув недоверие к российскому лидеру.