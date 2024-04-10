Украине могут продать оборудование для обслуживания и модернизации систем противовоздушной обороны HAWK на сумму 138 млн. долларов.

Продажа оборудования для ЗРК HAWK.

Управление военного сотрудничества Министерства обороны США сообщает, что Госдеп США принял соответствующее решение для продажи правительству Украины ракетной системы HAWK Phase III Missile System Sustainment и соответствующих элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки.

Конгрессу США уже сообщили о возможной продаже.

Украина нуждается в увеличении своих возможностей для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских войск. Поддержка и поддержка ракетной системы HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру, говорится в пресс-релизе Управления. Поделиться

Там отметили, что продажа поддержит "цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

ЗРК HAWK: что известно

Американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия начал использовать в 1959 году.

ЗРК подходит для уничтожения самолетов, в новых модификациях для перехвата ракет.

По данным Милитарного, ЗРК получил распространение среди стран блока НАТО и разошелся тиражом в более чем 1700 пусковых установок и 40 000 ракет.

Как известно, в 2022 году Украина получила шесть установок от Испании.