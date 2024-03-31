Украина начала получать больше боеприпасов для ЗРК Gepard от Германии — Bild

Германия несколько увеличила поставку Украине боеприпасов для зенитной установки Gepard.

Снаряды для украинских Gepard

Немецкое издание Bild сообщает, что летом украинские войска должны экономить боеприпасы для Gepard.

Недавно офицер ВСУ подтвердил, что ситуация с боеприпасами несколько улучшилась.

Отмечается, что Gepard зарекомендовал себя в борьбе с дронами Shahed иранского производства. Однако дальнобойность Gepard ограничена, поэтому они не спасают от ракет.

Украина располагает различными системами защиты от баллистических и крылатых ракет: кроме С-300 советских времен, украинские вооруженные силы теперь также имеют западные системы ПВО, в частности, Patriot, IRIS-T, SAMP/T и NASAMS.

У Германии есть запасы ракет для Patriot

У Бундесвера все еще есть большие запасы ракет Patriot PAC-2, которые можно передать Украине.

Об этом говорит эксперт FDP по обороне Маркус Фабер.

PAC-2 очень хорошо зарекомендовал себя в миссии в Украине, Бундесвер мог компенсировать налоги, купив дополнительные PAC-3. Поделиться

Бундесвер также заказал четыре новых системы Patriot, две из которых заменили уже поставленные в Украину.