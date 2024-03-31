Україна почала отримувати більше боєприпасів для ЗРК Gepard від Німеччини — Bild

Німеччина дещо збільшила постачання Україні боєприпасів для зенітної установки Gepard.
Снаряди для українських Gepard
Німецьке видання Bild повідомляє, що влітку українські війська повинні були економити боєприпаси для Gepard.
Нещодавно офіцер ЗСУ підтвердив виданню, що ситуація з боєприпасами дещо покращилася.
Зазначається, що Gepard зарекомендував себе у боротьбі з дронами Shahed іранського виробництва. Однак, далекобійність Gepard обмежена, тому вони не рятують від ракет.
Україна має в своєму розпорядженні різні системи захисту від балістичних і крилатих ракет: окрім С-300 радянських часів, українські збройні сили тепер також мають західні системи ППО, зокрема Patriot, IRIS-T, SAMP/T і NASAMS.
У Німеччини є запаси ракет для Patriot
Видання пише, що у Бундесверу все ще є великі запаси ракет Patriot PAC-2, які можна передати Україні.
Про це каже експерт FDP з оборони Маркус Фабер.
Бундесвер також замовив чотири нові системи Patriot, дві з них замінили вже поставлені в Україну.
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