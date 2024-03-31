Україна почала отримувати більше боєприпасів для ЗРК Gepard від Німеччини — Bild

Снаряди для українських Gepard

Німецьке видання Bild повідомляє, що влітку українські війська повинні були економити боєприпаси для Gepard.

Нещодавно офіцер ЗСУ підтвердив виданню, що ситуація з боєприпасами дещо покращилася.

Зазначається, що Gepard зарекомендував себе у боротьбі з дронами Shahed іранського виробництва. Однак, далекобійність Gepard обмежена, тому вони не рятують від ракет.

Україна має в своєму розпорядженні різні системи захисту від балістичних і крилатих ракет: окрім С-300 радянських часів, українські збройні сили тепер також мають західні системи ППО, зокрема Patriot, IRIS-T, SAMP/T і NASAMS.

У Німеччини є запаси ракет для Patriot

Видання пише, що у Бундесверу все ще є великі запаси ракет Patriot PAC-2, які можна передати Україні.

Про це каже експерт FDP з оборони Маркус Фабер.

PAC-2 дуже добре зарекомендував себе в місії в Україні, Бундесвер міг би компенсувати податки, купивши додаткові PAC-3. Поширити

Бундесвер також замовив чотири нові системи Patriot, дві з них замінили вже поставлені в Україну.