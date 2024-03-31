Україна почала отримувати більше боєприпасів для ЗРК Gepard від Німеччини — Bild
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Україна почала отримувати більше боєприпасів для ЗРК Gepard від Німеччини — Bild

Gepard
Джерело:  Bild

Німеччина дещо збільшила постачання Україні боєприпасів для зенітної установки Gepard.

Снаряди для українських Gepard

Німецьке видання Bild повідомляє, що влітку українські війська повинні були економити боєприпаси для Gepard.

Нещодавно офіцер ЗСУ підтвердив виданню, що ситуація з боєприпасами дещо покращилася.

Зазначається, що Gepard зарекомендував себе у боротьбі з дронами Shahed іранського виробництва. Однак, далекобійність Gepard обмежена, тому вони не рятують від ракет.

Україна має в своєму розпорядженні різні системи захисту від балістичних і крилатих ракет: окрім С-300 радянських часів, українські збройні сили тепер також мають західні системи ППО, зокрема Patriot, IRIS-T, SAMP/T і NASAMS.

У Німеччини є запаси ракет для Patriot

Видання пише, що у Бундесверу все ще є великі запаси ракет Patriot PAC-2, які можна передати Україні.

Про це каже експерт FDP з оборони Маркус Фабер.

PAC-2 дуже добре зарекомендував себе в місії в Україні, Бундесвер міг би компенсувати податки, купивши додаткові PAC-3.

Бундесвер також замовив чотири нові системи Patriot, дві з них замінили вже поставлені в Україну.

Тут ми повинні розглянути, чи можемо ми надати Україні іншу систему, в ідеалі в європейській коаліції ППО, — сказав Фабер.

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