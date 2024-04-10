Україні можуть продати обладнання для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони HAWK на суму 138 млн доларів.
Продаж Україні обладнання для ЗРК HAWK
Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США повідомляє, що Держдеп США прийняв відповідне рішення для продажу уряду України ракетної системи HAWK Phase III Missile System Sustainment та відповідних елементів матеріально-технічного забезпечення та програмної підтримки.
Конгресу США вже повідомили про можливий продаж.
Там зазначили, що продаж підтримає “цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.
ЗРК HAWK: що відомо
Американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії почали використовувати 1959 року.
ЗРК підходить для знищення літаків, у нових модифікаціях — для перехоплення ракет.
За даними Мілітарного, ЗРК набув поширення серед країн блоку НАТО та розійшовся тиражем у більш ніж 1700 пускових установок та 40 000 ракет.
Як відомо, у 2022 році Україна отримала шість цих установок від Іспанії.
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