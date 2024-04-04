Естонія вимагає від НАТО передати Україні ЗРК Patriot

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна перед зустріччю очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі сказав, що союзники мають передати Україні системи Patriot та боєприпаси.

В Естонії закликали збільшити допомогу Україні

Про це стало відомо з трансляції зустрічі очільників МЗС країн НАТО. Цахкна підкреслив важливість допомоги Україні.

Ми повинні надати швидку підтримку Україні, військову підтримку, боєприпаси, а також протиповітряну оборону, — сказав Цахкна. Поширити

Він розповів, що напередодні зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. На зустрічі вони обговорили боєприпаси, довгострокові зобов'язання і протиповітряну оборону.

Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, які ми самі не використовуємо, але Україна зазнає інтенсивних атак щодня, 24/7. Тому ми повинні передати ці системи, які не використовуємо, Україні, щоб вона могла захистити своїх людей, цивільну інфраструктуру, а також енергетичну інфраструктуру. Маргус Цахкна Міністр закордонних справ Естонії

Цакхна зазначив, що його турбує те, що “ми надто любимо дискутувати і дискутувати, але ми маємо виконувати”. Він висловив сподівання, що на засіданні 4 квітня, у день святкування 75-річчя НАТО, союзники зможуть ухвалити рішення для Підтримки України.

Україні по праву належить місце в НАТО, і ми справді підтримуємо це на саміті у Вашингтоні. Ми збираємося (зробити — ред.) наступний крок до членства, — сказав міністр. Поширити

Столтенберг пропонує змінити спосіб надання допомоги Україні

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що виступає за зміну способу надання допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність.

Він пропонує створити фонд внесків для України на 100 млрд дол протягом 5 років.

Також пропонується передати НАТО координаційну роботу щодо засідань Рамштайн. Це частково забезпечить від скорочення підтримки США, якщо президентом стане Дональд Трамп.