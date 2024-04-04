Естонія вимагає від НАТО передати Україні ЗРК Patriot

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна перед зустріччю очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі сказав, що союзники мають передати Україні системи Patriot та боєприпаси.
В Естонії закликали збільшити допомогу Україні
Про це стало відомо з трансляції зустрічі очільників МЗС країн НАТО. Цахкна підкреслив важливість допомоги Україні.
Він розповів, що напередодні зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. На зустрічі вони обговорили боєприпаси, довгострокові зобов'язання і протиповітряну оборону.
Цакхна зазначив, що його турбує те, що “ми надто любимо дискутувати і дискутувати, але ми маємо виконувати”. Він висловив сподівання, що на засіданні 4 квітня, у день святкування 75-річчя НАТО, союзники зможуть ухвалити рішення для Підтримки України.
Столтенберг пропонує змінити спосіб надання допомоги Україні
Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що виступає за зміну способу надання допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність.
Він пропонує створити фонд внесків для України на 100 млрд дол протягом 5 років.
Також пропонується передати НАТО координаційну роботу щодо засідань Рамштайн. Це частково забезпечить від скорочення підтримки США, якщо президентом стане Дональд Трамп.
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