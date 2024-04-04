Эстония требует от НАТО передать Украине ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе сказал, что союзники должны передать Украине системы Patriot и боеприпасы.
В Эстонии призвали увеличить помощь Украине
Об этом стало известно по трансляции встречи глав МИД стран НАТО. Цахкна подчеркнул важность помощи Украине.
Он рассказал, что накануне встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На встрече они обсудили боеприпасы, долгосрочные обязательства и противовоздушную оборону.
Цакхна отметил, что его беспокоит то, что "мы слишком любим дискутировать и дискутировать, но мы должны выполнять". Он выразил надежду, что на заседании 4 апреля в день празднования 75-летия НАТО союзники смогут принять решение для поддержки Украины.
Столтенберг предлагает изменить способ оказания помощи Украине
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что выступает за изменение способа оказания помощи Украине, что позволит обеспечить ее предсказуемость и стабильность.
Он предлагает создать фонд взносов для Украины на 100 млрд долл. в течение 5 лет.
Также предлагается передать НАТО координационную работу по заседаниям Рамштайн. Это частично обеспечит сокращение поддержки США, если президентом станет Дональд Трамп.
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