Эстония требует от НАТО передать Украине ЗРК Patriot
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония требует от НАТО передать Украине ЗРК Patriot

Маргус Цахкна
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе сказал, что союзники должны передать Украине системы Patriot и боеприпасы.

В Эстонии призвали увеличить помощь Украине

Об этом стало известно по трансляции встречи глав МИД стран НАТО. Цахкна подчеркнул важность помощи Украине.

Мы должны оказать скорую поддержку Украине, военную поддержку, боеприпасы, а также противовоздушную оборону, — сказал Цахкна.

Он рассказал, что накануне встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На встрече они обсудили боеприпасы, долгосрочные обязательства и противовоздушную оборону.

Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые мы сами не используем, но Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно, 24/7. Поэтому мы должны передать эти системы, которые не используем Украине, чтобы она могла защитить своих людей, гражданскую инфраструктуру, а также энергетическую инфраструктуру.

Маргус Цахкна

Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии

Цакхна отметил, что его беспокоит то, что "мы слишком любим дискутировать и дискутировать, но мы должны выполнять". Он выразил надежду, что на заседании 4 апреля в день празднования 75-летия НАТО союзники смогут принять решение для поддержки Украины.

Украине по праву принадлежит место в НАТО, и мы действительно поддерживаем это на саммите в Вашингтоне. Мы собираемся (сделать — ред.) следующий шаг к членству, — сказал министр.

Столтенберг предлагает изменить способ оказания помощи Украине

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что выступает за изменение способа оказания помощи Украине, что позволит обеспечить ее предсказуемость и стабильность.

Он предлагает создать фонд взносов для Украины на 100 млрд долл. в течение 5 лет.

Также предлагается передать НАТО координационную работу по заседаниям Рамштайн. Это частично обеспечит сокращение поддержки США, если президентом станет Дональд Трамп.

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