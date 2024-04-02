Поддержка Украины. НАТО создает фонд на 100 млрд долл

По словам дипломатов, доля США в этих 100 млрд долл будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается.
НАТО дополнительно поможет Украине
НАТО разрабатывает план обеспечения пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до 100 млрд долл. Так Альянс пытается оградить Украину от "ветра политических перемен", который может привести ко второму президентству Трампа.
Об этом пишет Financial Times .
Отмечается, что предложение о так называемой Миссии для Украины выдвигает генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Ее министры иностранных дел стран НАТО обсудят 3 апреля.
Генеральный секретарь, который уйдет в отставку уже этой осенью, стремится достичь соглашения до предстоящего в июле саммита лидеров НАТО в Вашингтоне.
Это будет переход через Рубикон. НАТО будет играть роль в координации летальной помощи для Украины. Я вижу, что возникает консенсус, и я думаю, что он будет там до тех пор, пока мы сядем в самолет в Вашингтон, — сказал один из собеседников издания.
FT отмечает, что предложение о создании Миссии поступило в тот момент, когда администрация Байдена пытается получить от Конгресса одобрение двухпартийного пакета военной поддержки Украине стоимостью 60 млрд долларов.
Против него открыто выступал лидер республиканцев Дональд Трамп — один из участников состоявшихся в ноябре президентских выборов. Многие союзники считают тупиковую ситуацию предвестником того, как изменится политика США по отношению к Киеву в случае победы Трампа.
По словам дипломатов, доля США в этих 100 млрд долл будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается. Сейчас продолжаются дискуссии по структуре финансирования этого фонда: некоторые настаивают на том же распределении, которое используется для финансирования совместного бюджета НАТО. Согласно ему, США должны предоставить чуть более 16 млрд долл.
Два дипломата предупредили, что для начала фонда необходима поддержка всех 32 членов Альянса. Вероятно, предстоят месяцы переговоров, которые могут привести к отмене некоторых частей предложения.
Ожидается определенное сопротивление со стороны государств, выступающих против оружия Украине, например Венгрии. Против высказаться могут и те страны, которые боятся, что это означает прямое участие НАТО в войне, ведь российский диктатор Владимир Путин часто пытается выставить вторжение в Украину как противостояние России и Альянса.
Война в Украине: последние заявления партнеров
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина в конечном счете станет членом НАТО.
По его словам, вопрос состоит в создании "хорошей и ясной" дорожной карты для достижения этой цели.
При этом он подчеркнул, что США не поддерживают удары Украины по территории России. Блинкен добавил, что Штаты с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами страны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-