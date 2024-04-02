Поддержка Украины. НАТО создает фонд на 100 млрд долл

По словам дипломатов, доля США в этих 100 млрд долл будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается.

НАТО дополнительно поможет Украине

НАТО разрабатывает план обеспечения пятилетнего пакета военной помощи для Украины на сумму до 100 млрд долл. Так Альянс пытается оградить Украину от "ветра политических перемен", который может привести ко второму президентству Трампа.

Об этом пишет Financial Times .

Отмечается, что предложение о так называемой Миссии для Украины выдвигает генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Ее министры иностранных дел стран НАТО обсудят 3 апреля.

В случае одобрения этого плана, Альянс также получит контроль над возглавляемой США группой поддержки оружия Ramstein. Это позволит НАТО управлять поставками летального оружия в Украину впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Поделиться

Генеральный секретарь, который уйдет в отставку уже этой осенью, стремится достичь соглашения до предстоящего в июле саммита лидеров НАТО в Вашингтоне.

Это будет переход через Рубикон. НАТО будет играть роль в координации летальной помощи для Украины. Я вижу, что возникает консенсус, и я думаю, что он будет там до тех пор, пока мы сядем в самолет в Вашингтон, — сказал один из собеседников издания.

FT отмечает, что предложение о создании Миссии поступило в тот момент, когда администрация Байдена пытается получить от Конгресса одобрение двухпартийного пакета военной поддержки Украине стоимостью 60 млрд долларов.

Против него открыто выступал лидер республиканцев Дональд Трамп — один из участников состоявшихся в ноябре президентских выборов. Многие союзники считают тупиковую ситуацию предвестником того, как изменится политика США по отношению к Киеву в случае победы Трампа.

По словам дипломатов, доля США в этих 100 млрд долл будет значительно меньше, чем пакет двухпартийной помощи, одобрение которого задерживается. Сейчас продолжаются дискуссии по структуре финансирования этого фонда: некоторые настаивают на том же распределении, которое используется для финансирования совместного бюджета НАТО. Согласно ему, США должны предоставить чуть более 16 млрд долл.

Министры иностранных дел обсудят лучший способ организации поддержки Украины со стороны НАТО, чтобы сделать ее более мощной, предсказуемой и устойчивой, — сказал представитель НАТО, добавив, что дискуссии, как ожидается, продолжатся в преддверии июльского саммита. Поделиться

Два дипломата предупредили, что для начала фонда необходима поддержка всех 32 членов Альянса. Вероятно, предстоят месяцы переговоров, которые могут привести к отмене некоторых частей предложения.

Ожидается определенное сопротивление со стороны государств, выступающих против оружия Украине, например Венгрии. Против высказаться могут и те страны, которые боятся, что это означает прямое участие НАТО в войне, ведь российский диктатор Владимир Путин часто пытается выставить вторжение в Украину как противостояние России и Альянса.

Мы продолжаем работать с нашими друзьями в Европе и Канаде, чтобы обеспечить поддержку [Украине]. На этом сосредоточено внимание в штабе НАТО. Я не вижу, чтобы кто-то отпускал ногу с газа. Я вижу, как страны еженедельно выдвигают новые идеи. . . Я ожидаю, что это будет в центре внимания на встрече министров, которая начнется завтра. Джулианна Смит Посол США в НАТО

Война в Украине: последние заявления партнеров

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина в конечном счете станет членом НАТО.

По его словам, вопрос состоит в создании "хорошей и ясной" дорожной карты для достижения этой цели.

При этом он подчеркнул, что США не поддерживают удары Украины по территории России. Блинкен добавил, что Штаты с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами страны.