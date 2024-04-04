Парадокс вступления Украины в НАТО. Почему Альянс допустил масштабную войну в сердце Европы

Создание НАТО произошло 4 апреля 1949 года. В этом году блок отмечает уже 75-ю годовщину.

Падение Третьего Рейха и его союзников в 1945 году не превратило мир в безопасное место. Самые влиятельные страны, в том числе США, Британия и Франция, четко ощущали угрозу послевоенного реваншизма в Германии, а также агрессивной политики СССР.

НАТО является крупнейшим и самым мощным военно-политическим союзом в истории человечества. Несмотря на это, Альянс допустил несколько роковых ошибок, которые приблизили Европу и мир к Третьей мировой.

Ни для кого не секрет, что одной из главных задач Североатлантического союза было сдерживание СССР, а после его распада — Российской Федерации.

Однако почему НАТО десятилетиями игнорировал экспансию РФ и почему в сердце Европы — в Украине — уже более 10 лет идет война, которую можно было бы не допустить.

Кто заблокировал путь Украины в НАТО

Саммит НАТО. Бухарест. Апрель, 2008 год. Именно тогда у Украины были все шансы на получение Плана действий по членству (ПДЧ — ред.) в Альянсе.

Большинство стран НАТО были настроены абсолютно положительно относительного этого решения, в том числе и США.

Однако этого не произошло. Тогдашние лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Николя Саркози — выступили против. Они проигнорировали прогресс Украины и отказались предоставлять ПДЧ не только нашей стране, но и Грузии.

Саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год (Фото: wikimedia.org)

По словам бывшего украинского президента Виктора Ющенко, он пытался убедить канцлера, однако она не воспринимала никаких аргументов.

Мы подходим к Меркель, ей неловко. На мое возражение, что мы выполнили все условия, у нас нет претензий ни по линии Минобороны, ни по линии МИД, ни по одному блоку нет замечаний, то почему мы видим такую резолюцию, которая делает невозможным… Она мне вопрос: "Сколько у вас сейчас поддерживает людей идею сближения с НАТО?" Говорю: "На сегодняшний день 31 процент". Она хотела сказать, что этого мало. Я ей говорю: "Ангела, понимаешь, год назад тезис интеграции в НАТО поддерживало 14 процентов, сейчас — 31". Я был убежден, что на любой другой площадке скажи, что у тебя динамика кратная в разы, то будут считать, что это очень хорошая внутренняя политика. Виктор Ющенко Экс-президент Украины (2005-2010 гг)

Бывший президент Украины Ющенко и экс-канцлер Германии Меркель (Фото: открытые источники)

Что интересно, свое роковое решение Меркель решилась объяснить только летом 2022 года — то есть уже после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Экс-канцлер ответила на упреки Владимира Зеленского, заявив, что ей, мол, не за что извиняться.

По словам Меркель, она якобы понимала, как мыслит Путин, и не хотела его провоцировать.

Огромная трагедия, что это не сработало, но я не виню себя за то, что пыталась. Ангела Меркель Экс-канцлер Германии (2005-2021)

Политик дала понять, что пошла путем ублажения агрессора, который, как известно, всегда имел исключительно катастрофические последствия.

Примечателен тот факт, что первые "плоды" решения Меркель и Саркози члены НАТО увидели уже через несколько месяцев после саммита в Бухаресте.

Как известно, 1 августа 2008 года Россия начала вторжение в Грузию, которой было отказано в ПДЧ.

Вторжение РФ в Грузию, 2008 год (Фото: открытые источники)

Почему НАТО не встала на защиту Украины

Украина — крупнейшая страна Европы — в 2008 году все еще была молодым и независимым постсоветским государством, ориентированным на европейские ценности.

Ее можно было спасти от трагической судьбы Грузии довольно просто — разрешить стать членом НАТО.

Знали ли члены Альянса, что диктатор Путин годами готовился к вторжению в Украину и возрождению СССР?

Ответ достаточно прост и однозначен, учитывая тот факт, что НАТО — это военный блок, объединяющий в себе лучшие разведки мира. Североатлантический союз знает все.

Другое дело — почему же он не действовал? Почему не спас Украину от масштабной войны, а себя от потери мощного союзника, которого РФ может превратить в еще одного врага Альянса и свой покорный сателлит?

Четкий ответ на этот вопрос дал украинский лидер Владимир Зеленский.

Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, ее несогласие и т.д. Но я считаю, что мы сохранили бы большое количество людей. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины Зеленский и генсек НАТО Столтенберг в штаб-квартире Альянса, 2023 год (Фото: nato.int)

Видимо, к такому мнению в свое время склонялся и НАТО, не желавший никаких конфликтов с Россией.

Понимание того, что Путин без боя никогда не отпустит Украину в светлое и безопасное будущее, пугало членов Альянса. Они не хотели войны, кажется, даже крохотной.

Что интересно, бывший лидер Британии Борис Джонсон не разделяет мнение Владимира Зеленского на этот счет.

По его убеждению, НАТО допустил новую роковую ошибку, когда не захотел принимать Украину.

Путин начал вторжение не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал, и имел многочисленные доказательства этого, что мы не очень серьезно относились к защите Украины. Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — этой тотальной катастрофы можно было бы избежать. Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании (2019-2022)

Это означает, что масштабной войны РФ против Украины можно было избежать, однако Альянс боялся решительных действий ради спасения Европы от глобальной катастрофы.

Планы Кремля воевать против стран НАТО

Фактически вторжение России стало причиной нового расширения НАТО, а значит его усиления. Все то, о чем так долго мечтал Путин.

Несмотря на то, что многие члены Альянса пугали мир возможным продвижением армии РФ вглубь Европы, реальной угрозы на самом деле не было, ведь ВСУ не только крепко держали оборону, но и успели освободить немало оккупированных территорий за более чем два года полномасштабной войны.

Главнокомандующий ВСУ Сырский с бойцами ВСУ на передовой, 2024 год ( Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

О падении Украины и ее поражении речь не шла. Большинство союзников Киева убеждены в том, что ВСУ рано или поздно смогут разгромить армию РФ.

Однако ситуация резко изменилась в начале 2024 года: именно тогда впервые начали раздаваться серьезные публичные заявления о том, что НАТО должен готовиться к вторжению России и войне с ней.

С такими предупреждениями выступили немало лидеров стран Альянса, а также представители блока, которые уже призывают готовиться к “тотальной войне” с РФ.

Мы должны осознать, что мир не есть данность, что мы живем в мире. И именно поэтому мы (силы НАТО — ред.) готовимся к конфликту с Россией… Но дискуссия гораздо шире. Речь также идет о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль. Роб Бауэр Глава военного комитета НАТО

Роб Бауэр во время визита в Украину, 2024 год (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Неутешительным было также недавнее предупреждение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, Альянс должен готовиться к десятилетиям конфронтаций с Россией.

Все эти заявления, а также прогнозы отдельных членов Альянса по поводу начала вторжения РФ в ближайшие годы, нельзя считать голословными.

Понятно, что они основываются на данных разведчиков, а также инсайдеров в Кремле, которые знают о планах Путина и делятся ими с Западом.

Вопрос в другом: действительно ли российский диктатор решится начать войну против НАТО, когда его армия не добилась никаких существенных успехов в Украине?

Вполне возможно, это лишь очередная попытка главы Кремля отвлечь внимание Альянса от развития событий на украинском фронте.

Своим мнением на этот счет поделился эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) доктор Штефан Мастер.

Я думаю, что это произойдет (нападение РФ на Альянс — ред.) только в том случае, если НАТО не сможет удержать Россию или если в Москве сложится впечатление, что страны-члены НАТО не хотят защищаться. Хорошо, может быть, когда Трамп придет… Он уже публично обсуждает это, что он или США не хотят защищать некоторые страны. Думаю, тогда это может произойти. Поделиться

Членство Украины в НАТО после победы

Осенью 2022 года украинские власти подали заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Уже 11 июля 2023 года саммит НАТО в Вильнюсе принял решение касательно Украины, согласно которому она станет членом Альянса без ПДЧ.

Президент Украины Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото: nato.int)

Этот судьбоносный шаг существенно упрощает путь для украинского народа, который более 10 лет сдерживает одну из сильнейших армий мира — российскую.

Значит ли он, что Киев может рассчитывать на членство в НАТО после окончательного разгрома российских захватчиков? Нет.

В Альянсе никогда не скрывали, что одним из важнейших условий вступления является согласие всех членов НАТО.

По состоянию на сегодняшний день в НАТО есть по меньшей мере две страны, которыми руководят пророссийскими власти, — именно они могут заблокировать положительное решение относительно Украины. Речь идет о Венгрии и Словакии.

Конечно, в каждой из них уже были попытки свержения приспешников Кремля — Виктора Орбана и Роберта Фицо — однако пока безуспешные.

Для Украины вступление в НАТО после победы над РФ — ключевая цель.

Альянс не может игнорировать тот факт, что именно у Украины есть преимущество, которым не может похвастаться ни один из членов НАТО — мощная армия, умеющая профессионально действовать в условиях реальной полномасштабной войны, а не только военных учений.

Боец ВСУ на фронте в Украине, 2024 год (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Брюсселе должны наконец-то осознать, какого важного союзника могут потерять, если продолжат тормозить процесс вступления Украины и дадут России время на восстановление сил и ресурсов.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов неоднократно предупреждал, что Россия не сможет смириться со своим поражением и будет стремиться к реваншу, если не распадется, как когда-то СССР.

России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Как раз 10 лет — это нормальный период, чтобы все это переосмыслить и заново начать готовить реванш. Но у нас (Украина — ред.) минимально будет 10 лет. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Если опираться на прогноз начальника украинской разведки, то можно предположить, что за десятилетие Украина успеет выполнить все требования НАТО и стать полноценным членом Альянса.

Официальный Киев уже проделал немало этапов на этом пути.

Осталось только три ступени:

Приглашение к переговорам о членстве (в случае Украины это может произойти только после победы над Россией); Ратификация соглашения. После достижения соглашения на переговорах, страна должна ратифицировать договоренности национальным законодательством. Официальное принятие в НАТО.

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну, потому что хотел закрыть двери Украины перед Альянсом, однако добился обратного.