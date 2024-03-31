Страны Балтии призывают НАТО предоставить Украине четкий путь к членству
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Страны Балтии призывают НАТО предоставить Украине четкий путь к членству

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Источник:  The Telegraph

Дипломаты Литвы, Латвии и Эстонии в Великобритании выпустили общий материал с призывом к НАТО предоставить Украине четкий путь к членству в Альянсе.

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Отмечается, что авторами материала являются посол Эстонии Вильяр Луби, посол Латвии Эвита Бурмистра и временная поверенная Литвы Лина Зигмантайте.

Дипломаты стран Балтии отмечают, что после 20 лет с момента получения членства в Альянсе их страны пока оказались в парадоксальной ситуации, поскольку никогда до этого не имели столь мощных гарантий безопасности, однако испытывают реальную угрозу на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины.

Послы также обратили внимание на весомый вклад, который их страны внесли за 20 лет членства в Альянсе.

Дипломаты подчеркнули, что их страны инвестируют более 2% ВВП в обороноспособность НАТО и лидируют по объемам помощи Украине в соответствии с размерами собственных экономик.

НАТО стало сильнее, но возросли и амбиции наших противников. Россия — самая большая угроза евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить победы России в войне против Украины, — отмечают дипломаты в собственном материале.

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Они отметили, что стремятся к скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Как закаленный в боях союзник, Украина внесет очень весомый вклад в нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом на саммите в Вашингтоне этим летом, — отмечают послы стран Балтии.

Также послы призывали абсолютно серьезно оценивать риски в случае нападения России на государства.

Мы соглашаемся с оценками разведки, что острый стратегический вызов нашей обороне и сдерживанию может наступить менее чем через три года, возможно, и быстрее. С нашим расположением на восточном побережье Балтийского моря у нас мало естественных барьеров, и нам некуда отступать... Мы и наши союзники должны быть готовы реагировать быстро, убедительно и эффективно на все виды угроз. Для этого нам нужны еще более быстрые процедуры принятия решений в НАТО и других форматах. Также необходимо, чтобы все члены НАТО инвестировали в свои силы и вооружения, чтобы новые планы обороны Североатлантического союза стали реальностью. Политика сдерживания России — это не один из вариантов, это необходимость. Пора, чтобы Альянс был проактивным в создании стратегических дилемм для России. Мы, пограничные государства, повышаем уровень своей игры, мы готовы защищать каждый клочок своей земли и каждого человека. НАТО должно поступать так же. НАТО нуждается в сильном лидерстве и важно, чтобы сильную позицию в этом контексте проявило также Соединенное Королевство, — подчеркивается в материале.

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