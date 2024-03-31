Дипломаты Литвы, Латвии и Эстонии в Великобритании выпустили общий материал с призывом к НАТО предоставить Украине четкий путь к членству в Альянсе.

Литва, Латвия и Эстония призывают НАТО создать дорожную карту членства Украины

Отмечается, что авторами материала являются посол Эстонии Вильяр Луби, посол Латвии Эвита Бурмистра и временная поверенная Литвы Лина Зигмантайте.

Дипломаты стран Балтии отмечают, что после 20 лет с момента получения членства в Альянсе их страны пока оказались в парадоксальной ситуации, поскольку никогда до этого не имели столь мощных гарантий безопасности, однако испытывают реальную угрозу на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины.

Послы также обратили внимание на весомый вклад, который их страны внесли за 20 лет членства в Альянсе.

Дипломаты подчеркнули, что их страны инвестируют более 2% ВВП в обороноспособность НАТО и лидируют по объемам помощи Украине в соответствии с размерами собственных экономик.

НАТО стало сильнее, но возросли и амбиции наших противников. Россия — самая большая угроза евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить победы России в войне против Украины, — отмечают дипломаты в собственном материале. Поделиться

Как вступление Украины позволит повысить обороноспособность НАТО

Они отметили, что стремятся к скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Как закаленный в боях союзник, Украина внесет очень весомый вклад в нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом на саммите в Вашингтоне этим летом, — отмечают послы стран Балтии. Поделиться

Также послы призывали абсолютно серьезно оценивать риски в случае нападения России на государства.