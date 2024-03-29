Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что пока нет признаков подготовки России к нападению на одну из стран Альянса.
Как в НАТО оценивают угрозу нападения со стороны России
В ответ на вопрос, создает ли угрозу НАТО поддержка Кремлем сепаратистских движений в странах Балтии Бауэр отметил, что согласно 3-й статье договора Альянса, каждая страна должна быть способна защитить себя.
Он также отметил, что не боится вероятности второго срока Дональда Трампа в должности президента США.
Эстония могла бы оказаться на месте Украины при отсутствии членства в НАТО
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что его страна могла бы стать жертвой агрессии России по аналогии с Украиной, если бы она не получила членства в НАТО.
Он также поблагодарил причастных к вступлению Эстонии в НАТО, ведь этот путь "не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств".
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