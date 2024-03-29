Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что пока нет признаков подготовки России к нападению на одну из стран Альянса.

Как в НАТО оценивают угрозу нападения со стороны России

Не думаю, что есть прямая угроза. Проблема в том, что амбиции России простираются дальше Украины. Мы это знаем, поэтому альянс должен стать более готовым, — отметил Бауэр. Поделиться

В ответ на вопрос, создает ли угрозу НАТО поддержка Кремлем сепаратистских движений в странах Балтии Бауэр отметил, что согласно 3-й статье договора Альянса, каждая страна должна быть способна защитить себя.

Если что-то случится, то это ответственность соответствующей страны — позаботиться о безопасности. Если мы говорим о гибридных операциях, то, например, Латвии придется на это реагировать. Конечно, если Латвия захочет начать консультации с другими странами-участницами, как предусмотрено статьей 4, это возможно. Мы будем об этом говорить и договариваться, каким образом мы, как альянс, будем дальше действовать. Хочу отметить, что и кибердеятельность со стороны другого государства является достаточным поводом для приведения в действие статьи 5. Задействовать 5 статью можно не только в случае прямого нападения, — пояснил Бауэр. Поделиться

Он также отметил, что не боится вероятности второго срока Дональда Трампа в должности президента США.

Эстония могла бы оказаться на месте Украины при отсутствии членства в НАТО

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что его страна могла бы стать жертвой агрессии России по аналогии с Украиной, если бы она не получила членства в НАТО.

Нельзя исключать, что без членства в НАТО наша независимость уже была бы под угрозой. Не исключено, что если бы Эстония осталась в так называемой серой зоне, то, что мы сейчас наблюдаем в Украине, могло бы произойти и на нашей территории, — отметил Цахкна. Поделиться

Он также поблагодарил причастных к вступлению Эстонии в НАТО, ведь этот путь "не был гладким и прямым, а стал возможным благодаря упорному труду и стечению обстоятельств".