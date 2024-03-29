Очільник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер зазначив, що наразі не має ознак підготовки Росії до нападу на одну з країн Альянсу.
Як у НАТО оцінюють загрозу нападу з боку Росії
У відповідь на запитання, чи створює загрозу для НАТО підтримка Кремлем сепаратистських рухів у країнах Балтії Бауер зазначив, що згідно із 3-ю статтею договору Альянсу, кожна країна повинна бути здатна захистити себе.
Він також зазначив, що не боїться ймовірності другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США.
Естонія могла б опинитись на місці України за відсутності членства у НАТО
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна зазначив, що його країна могла б стати жертвою агресії Росії за аналогією з Україною, якби не отримала членства в НАТО.
Він також подякував причетним до вступу Естонії в НАТО, адже цей шлях "не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин".
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