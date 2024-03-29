Чи є ознаки підготовки РФ до нападу на НАТО — відповідь глави штабу Альянсу
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи є ознаки підготовки РФ до нападу на НАТО — відповідь глави штабу Альянсу

Роб Бауер
Джерело:  Delfi

Очільник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер зазначив, що наразі не має ознак підготовки Росії до нападу на одну з країн Альянсу. 

Як у НАТО оцінюють загрозу нападу з боку Росії

Не думаю, що існує пряма загроза. Проблема в тому, що амбіції Росії простягаються далі України. Ми це знаємо, тому альянс загалом має стати більш готовим, — зазначив Бауер.

У відповідь на запитання, чи створює загрозу для НАТО підтримка Кремлем сепаратистських рухів у країнах Балтії Бауер зазначив, що згідно із 3-ю статтею договору Альянсу, кожна країна повинна бути здатна захистити себе.

Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни — подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати. Звичайно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми як альянс далі діятимемо. Хочу зазначити, що і кібердіяльність з боку іншої держави є достатнім приводом для приведення в дію статті 5. Задіяти 5-ту статтю можна не тільки в разі прямого нападу, — пояснив Бауер.

Він також зазначив, що не боїться ймовірності другого терміну Дональда Трампа на посаді президента США.

Естонія могла б опинитись на місці України за відсутності членства у НАТО

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна зазначив, що його країна могла б стати жертвою агресії Росії за аналогією з Україною, якби не отримала членства в НАТО.

Не можна виключати, що без членства в НАТО наша незалежність вже була б під загрозою. Не виключено, що якби Естонія залишилась у так званій сірій зоні, те, що ми зараз спостерігаємо в Україні, могло б статися і на нашій території, — зазначив Цахкна.

Він також подякував причетним до вступу Естонії в НАТО, адже цей шлях "не був гладким і прямим, а став можливим завдяки наполегливій праці та збігу обставин".

Політика відкритих дверей НАТО зробила Альянс сильнішим, ніж будь-коли, напередодні його великого ювілею. Оскільки НАТО є єдиною гарантією безпеки, яку розуміє Росія, ми очікуємо, що Україна стане членом Альянсу якнайшвидше, — наголосив глава МЗС Естонії.

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