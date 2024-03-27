Нелегітимний президент РФ Путін виступив з новими нахабними погрозами у бік НАТО — відео
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Нелегітимний президент РФ Путін виступив з новими нахабними погрозами у бік НАТО — відео

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Самопроголошений кремлівський диктатор Володимир Путін в ході спілкування з військовими льотчиками у Тверській області виступив із новими зухвалими погрозами на адресу НАТО та України. Редакція online.ua зібрала перелік зухвалих висловів очільника Кремля.

Про що брехав Путін під час зустрічі із військовими льотчиками

Зокрема, кремлівський диктатор заявив, що у разі розміщення в Україні американських винищувачів F-16 окупаційна армія РФ нібито знищуватиме їх, як і всю іншу західну техніку.

Ба більше, Путін цинічно зазначив, що у разі використання літаків F-16 проти повітряних сил РФ з аеродромів третіх країн, вони стануть для країни-агресорки законними цілями.

Після цього кремлівський диктатор почав нахабно брехати, що війни в Україні нібито можна було уникнути за умови урахування інтересів РФ після розвалу СРСР.

За його словами, Росію, мовляв, 8 років дурили із Мінськими домовленностями та начебто змусили “перейти до іншої форми захисту власних інтересів”.

Про що ще брехав Путін

Він також почав цинічно спростовувати заяви про наміри Росії здійснити напад на Польщу та країни Балтії.

Зовсім абсурдною стала заява кремлівського диктатора про те, що Росія на тлі розв’язаної злочинної війни проти України та терору, який триває вже більше 10 років, нібито не має ніяких агресивних намірів.

При цьому Путін очікувано почав звинувачувати НАТО та США у нібито втручанні у справи інших країн, зокрема, в Азії та Латинській Америці.

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