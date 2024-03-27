Які наслідки для Путіна матиме теракт в "Крокусі". The Times назвало можливі сценарії

Теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" продемонстрував хиткість позиції російського диктатора Путіна, а також неготовність апарату безпеки Росії до відповідних викликів.

Як теракт у "Крокус Сіті Хол" вплинув на Путінську владу

Як пише видання, події демонструють те, як Путін поступово втрачає контроль над подіями в Росії. В публікації зазначається, що війна на території України позбавила його вузького бачення, а росіяни, які уявляли довіреного лідера, тепер бояться за власне майбутнє.

The Times описали три можливих сценарії наслідків теракту в Росії:

Росія може продемонструвати теракт, як операцію під чужим прапором, щоб розпалити суспільний гнів проти України й узаконити загальну мобілізацію; Путін може використати теракт як спосіб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму; диктатор вже втрати контроль та дозволив взяти гору внутрішнім чварам.

Повернення ісламістського терору в Росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, — зазначає The Times. Поширити

Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо

22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Кілька чоловіків у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 93 людини, однак кількість жертв може зрости.

Вранці 23 березня директор ФСБ Олександр Бортніков доповів нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну про затримання нібито терористів, які влаштували стрілянину у підмосковному "Крокус Сіті Холлі."

За його словами, йдеться про 11 людей.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.