Терористи з Ісламської Держави (ІДІЛ) почали погрожувати особисто диктатору Володимиру Путіну та Росії новими терактами, якщо його силовики допитуватимуть та застосовуватимуть тортури щодо спійманих терористів. Однак такий розвиток подій насправді вигідний режиму нелегітимного президента РФ.
Теракт у “Крокус Сіті Холі”. Навіщо це Путіну
На тлі нових погроз з боку ІДІЛ незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков вже встиг заявити, що "боротьба з тероризмом вимагає міжнародного співробітництва", попри те, що Захід де-факто обірвав контакти з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну.
За словами Пєскова, Путін, мовляв, уже обдзвонив багатьох лідерів, щоб обговорити теракт, однак, як відомо, не західних.
Ситуацію, яка наразі розгортається, вирішив прокоментувати блогер-аналітик Ігаль Левін.
За словами експерта, Кремль завжди любив копіювати США та патерни поведінки Заходу, адже де-факто Москва визнає їх головними гравцями на міжнародній арені.
Путін знову хоче, аби світ забув про Україну та війну
На цьому тлі не варто дивуватися тому, що команда Путіна та й сам диктатор згадали про одвічну боротьбу з тероризмом.
Аналітик звертає увагу на те, що Путіна злякали потужні удари України по НПЗ та перенесенням війни на територію РФ, саме тому він робить все можливе, щоб розіграти карту міжнародного тероризму, щоб світ знову забув про Україну.
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