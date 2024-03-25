Терористи з Ісламської Держави (ІДІЛ) почали погрожувати особисто диктатору Володимиру Путіну та Росії новими терактами, якщо його силовики допитуватимуть та застосовуватимуть тортури щодо спійманих терористів. Однак такий розвиток подій насправді вигідний режиму нелегітимного президента РФ.

Теракт у “Крокус Сіті Холі”. Навіщо це Путіну

На тлі нових погроз з боку ІДІЛ незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков вже встиг заявити, що "боротьба з тероризмом вимагає міжнародного співробітництва", попри те, що Захід де-факто обірвав контакти з Москвою після її повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами Пєскова, Путін, мовляв, уже обдзвонив багатьох лідерів, щоб обговорити теракт, однак, як відомо, не західних.

Ситуацію, яка наразі розгортається, вирішив прокоментувати блогер-аналітик Ігаль Левін.

Росія завжди біжить плакатися до США, і зараз вони розігрують цю карту. Зверніть увагу, як відійшли кудись на десятий план убивства Пригожина, Навального, сфальсифіковані вибори та те, що Україна переносить війну на територію РФ. Кремль намагається показати, що це все дрібнички. Мовляв, ось є міжнародний тероризм та дуже страшний ІДІЛ. Ігаль Левін Блогер-аналітик

За словами експерта, Кремль завжди любив копіювати США та патерни поведінки Заходу, адже де-факто Москва визнає їх головними гравцями на міжнародній арені.

Путін знову хоче, аби світ забув про Україну та війну

На цьому тлі не варто дивуватися тому, що команда Путіна та й сам диктатор згадали про одвічну боротьбу з тероризмом.

Тому не дивно, що Пєсков — рот Кремля — починає крутити платівку, мовляв: “Ну, яка там Україна, це взагалі наша внутрішня справа, громадянська війна, один народ, Ми тут самі розберемося. Але ж є лютий ІДІЛ, міжнародна загроза, абракадабра, страх і жах, — зазначає Ігаль Левін. Поширити

Аналітик звертає увагу на те, що Путіна злякали потужні удари України по НПЗ та перенесенням війни на територію РФ, саме тому він робить все можливе, щоб розіграти карту міжнародного тероризму, щоб світ знову забув про Україну.