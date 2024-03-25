Теракт у "Крокус Сіті Холі". ЦПД заявляє про масштабну ІПСО Росії проти України

Пропаганда РФ розпочала масштабну інформкампанію, мета якої — “прив’язати” Україну до теракту в “Крокусі”, зокрема, в очах Заходу.

Кого РФ використовує для ІПСО проти України щодо теракту в “Крокусі”

Як пояснює ЦПД, для цього РФ активно поширює дописи європейських та американських журналістів і блогерів, які послідовно просувають російські наративи, та про які неодноразово писав Центр.

Це, зокрема:

італійсько-швейцарський журналіст Анджело Джулиано, який стверджує, що теракт скоїв «укронацистський режим за підтримки США». Сам Джуліано мешкає в Гонконзі та регулярно просуває чіткі проросійські меседжі;

американський блогер Джек Пособік, який є прихильником конспірологічних теорій та послідовно просуває в США тези, співзвучні з російськими.

німецький підприємець Кім Дотком, який намагається довести причетність України до теракту через «мову тіла Зеленського». Дотком звинувачувався правоохоронцями США у відмиванні грошей і шахрайстві, він регулярно поширює проросійські наративи.

Теракт у Підмосков’ї. Путін намагається безпідставно звинуватити Україну

Редакція видання The Washington Post звернула увагу на те, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін під час виступу з приводу теракту у “Крокус Сіті Хол” де-факто визнав неспроможність запобігти цьому інциденту.

Окрім того, наголошується, що диктатор не згадав про ІДІЛ під час свого виступу.

Натомість Путін використав своє п’ятихвилинне телезвернення, щоб підкреслити, що четверо безпосередніх виконавців "рухалися в бік України", коли їх затримали, і що "з українського боку їм було підготовлено вікно для перетину державного кордону".

Він прямо не звинувачував Україну, яка заперечувала будь-яку причетність, але посилання на "нацистів" — його звичайний ярлик для українського уряду — дало зрозуміти, що він звинувачує Київ, — зазначається у матеріалі. Поширити

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не допустити спроб Володимира Путіна та його поплічників прив'язати теракт у Московській області до України.

Путін — патологічний брехун. У тому числі зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну чи інші західні країни з масовою стріляниною під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на підтримку таких тверджень. Дмитро Кулеьа Глава МЗС України