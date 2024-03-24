У США назвали відповідального за теракт у "Крокус Сіті Холі"

Інститут вивчення війни вважає, що відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї несе Ісламська держава (ІДІЛ).

Аналітики назвали відповідального за теракт у Підмосковʼї

Як повідомляється у звіті ISW, інформаційне агентство ІДІЛ Amaq заявило, що бойовики ІД напали на "велике зібрання християн" на околиці Москви, "вбивши та поранивши сотні та спричинивши великі руйнування... перш ніж вони [ нападники] безпечно пішли на свої бази".

Пізніше агентство опублікувало розмите зображення чотирьох бойовиків, які стоячи перед прапором Ісламської держави стверджували, що здійснили "найжорстокішу атаку за роки". За оцінкою аналітиків, це повідомлення узгоджується з точки зору стилю, брендингу та мови з попередніми заявами Amaq щодо інших атак.

Аналітики приспускають, що атаку могли здійснити представники афганського підрозділу "Ісламської держави" ІД-Хорасан. Ця філія здійснила принаймні чотири резонансні атаки за межами Центральної Азії за останні 18 місяців.

Дуже малоймовірно, що ІД здійснила атаку за наказом українських спецслужб, про що стверджували кілька російських джерел. Інформаційне агентство Amaq є центральним медіа-підрозділом ІД. ІД не буде фальшиво заявляти про напад, який могла бути здійснена однією християнською державою проти іншої (або Кремлем проти власного народу Росії в якійсь операції під фальшивим прапором), тому що наслідки здійснення нападу ІД за наказом переважно християнська країна зашкодить репутації ІД в середовищі салафітсько-джихадистської спільноти, — додали експерти. Поширити

Теракт у «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Що відомо

Ввечері 22 березня сталася стрілянина в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

П’ятеро невідомих у масках та зі зброєю увірвалися до приміщення та почали розстрілювати людей, які чекали на початок концерту групи “Пікнік”

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 70 людей, однак це не остаточні дані.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Окрім того, він наголосив на відсутності будь-яких ознак причетності України до подій у підмосковному ТЦ.

На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на непричетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.

Додамо, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що стрілянина у "Крокус Сіті Хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії.