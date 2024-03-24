В США назвали ответственного за теракт в "Крокус Сити Холли"

Институт изучения войны считает, что ответственность за теракт в "Крокус Сити Холи" в Подмосковье несет Исламское государство (ИГИЛ).

Аналитики назвали ответственного за теракт в Подмосковье

Как сообщается в отчете ISW, информационное агентство ИГИЛ Amaq заявило, что боевики ИГ напали на "большое собрание христиан" на окраине Москвы, "убив и ранив сотни и нанеся большие разрушения... прежде чем они [нападающие] безопасно пошли на свои базы".

Позже агентство опубликовало размытое изображение четырех боевиков, стоя перед флагом Исламского государства утверждали, что совершили "жесточайшую атаку за годы". По оценке аналитиков, это сообщение согласовывается с точки зрения стиля, брендинга и языка с предварительными заявлениями Amaq по другим атакам.

Аналитики предполагают, что атаку могли осуществить представители афганского подразделения "Исламского государства" ИД-Хорасан. Этот филиал совершил по крайней мере четыре резонансных атаки за пределами Центральной Азии за последние 18 месяцев.

Очень маловероятно, что ИГ совершила атаку по приказу украинских спецслужб, о чем утверждали несколько российских источников. Информационное агентство Amaq является центральным медиаподразделением ИД. ИД не будет фальшиво заявлять о нападении, которое могло быть совершено одним христианским государством против другого (или Кремлем против собственного народа России в какой-либо операции под фальшивым флагом), потому что последствия совершения нападения ИД по приказу преимущественно христианская страна повредит репутации ИД в среде салафитско- джихадистского сообщества, — добавили эксперты. Поделиться

Теракт в Крокус Сити Холли 22 марта. Что известно

Вечером 22 марта произошла стрельба в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл".

Пятеро неизвестных в масках и с оружием ворвались в помещение и начали расстреливать людей, ожидавших начала концерта группы “Пикник”

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 70 человек, однако это не окончательные данные.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, ранее озвученное предупреждение посольства США об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити Хол" под Москвой.

Кроме того, он отметил отсутствие каких-либо признаков причастности Украины к событиям в подмосковном ТЦ.

На происходящее в подмосковном ТЦ отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, отметил непричастность украинской стороны к этой стрельбе, и указал на признаки провокации со стороны Кремля.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что стрельба в "Крокус Сити Холл" является плодом деятельности страны-террориста России.