По информации западных журналистов, кремлевский диктатор Владимир Путин может использовать теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" для усиления боевых действий в преступной войне против Украины.
Как Кремль планирует использовать теракт в Крокус Сити Холли
Журналисты издания отмечают, что теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 115 человек, стал самым масштабным со времен захвата террористами заложников на мюзикле "Норд-Ост", когда общее число погибших превысило 170 человек.
Кремлевские пропагандистские СМИ ожидаемо начали обвинять в совершенном Украине.
Однако представители Главного управления разведки Минобороны заявляют, что имела место операция Кремля под чужим флагом.
Журналисты издания со ссылкой на экспертов отмечают, что Кремль, вероятно, использует теракт в качестве повода для усиления боевых действий в преступной войне против Украины.
Он подчеркнул, что первой реакцией РФ может стать усиление ракетных и дроновых атак по территории Украины.
Что говорят американские аналитики и чиновники
До этого представители посольства США в Москве предупредили о намерениях экстремистов устроить теракт на одном из мероприятий с большим количеством людей.
Представительница Совета национальной безопасности Адриен Уотсон в пятницу вечером заявила, что "правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве".
Кремлевский диктатор Владимир Путин, со своей стороны, ожидаемо обвинил Украину и Запад, обвинив в попытках запугивания и дестабилизации российского общества.
Кремлевским СМИ приказали обвинять в теракте в «Крокус Сити Холли» Украину
По информации российского издания Медуза, Кремль обязал подконтрольные СМИ заявлять о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холли».
Первыми о якобы причастности Украины к теракту утром 23 марта заявили представители ФСБ.
Российская спецслужба уверяла, что после совершения теракта преступники якобы планировали перейти российско-украинскую границу — наиболее охраняемую и тяжело проходимую границу в Европе на текущий момент.
Также ФСБ утверждала, что задержанные якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".
Российский оппозиционный журналист Александр Плющев обратил внимание, что первоначально российские СМИ сообщали о задержании в поселке Теплый недалеко от границы с Беларусью — одного из наиболее слабо охраняемых в Европе за пределами ЕС. И только потом место задержания внезапно переместилось в деревню Хацунь — подальше от Белоруссии.
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