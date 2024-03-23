По информации западных журналистов, кремлевский диктатор Владимир Путин может использовать теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" для усиления боевых действий в преступной войне против Украины.

Как Кремль планирует использовать теракт в Крокус Сити Холли

Журналисты издания отмечают, что теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 115 человек, стал самым масштабным со времен захвата террористами заложников на мюзикле "Норд-Ост", когда общее число погибших превысило 170 человек.

Кремлевские пропагандистские СМИ ожидаемо начали обвинять в совершенном Украине.

Однако представители Главного управления разведки Минобороны заявляют, что имела место операция Кремля под чужим флагом.

Журналисты издания со ссылкой на экспертов отмечают, что Кремль, вероятно, использует теракт в качестве повода для усиления боевых действий в преступной войне против Украины.

Очевидный способ, которым Кремль распространяет эту информацию, заключается в том, чтобы связать это как-то с войной в Украине, — отмечает заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне Чарльз Личфилд. Поделиться

Он подчеркнул, что первой реакцией РФ может стать усиление ракетных и дроновых атак по территории Украины.

Что говорят американские аналитики и чиновники

До этого представители посольства США в Москве предупредили о намерениях экстремистов устроить теракт на одном из мероприятий с большим количеством людей.

Представительница Совета национальной безопасности Адриен Уотсон в пятницу вечером заявила, что "правительство США располагало информацией о запланированной террористической атаке в Москве".

Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями согласно своей давней политике "обязанности предупреждать", — отметила Уотсон. Поделиться

Кремлевский диктатор Владимир Путин, со своей стороны, ожидаемо обвинил Украину и Запад, обвинив в попытках запугивания и дестабилизации российского общества.

Кровавый штурм столицы стал возвращением в предыдущий период правления Путина, длившийся четверть века, когда террористы-смертники унесли жизни десятков человек. Это разрушило иллюзию безопасности в Москве, которую Путин пытался культивировать в течение более двух лет после вторжения в Украину, — говорится в материале издания. Поделиться

Кремлевским СМИ приказали обвинять в теракте в «Крокус Сити Холли» Украину

По информации российского издания Медуза, Кремль обязал подконтрольные СМИ заявлять о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холли».

Первыми о якобы причастности Украины к теракту утром 23 марта заявили представители ФСБ.

Российская спецслужба уверяла, что после совершения теракта преступники якобы планировали перейти российско-украинскую границу — наиболее охраняемую и тяжело проходимую границу в Европе на текущий момент.

Также ФСБ утверждала, что задержанные якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".