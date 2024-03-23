За інформацією західних журналістів, кремлівський диктатор Володимир Путін може використати теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" для посилення бойових дій у злочинній війні проти України.

Як Кремль планує використати теракт у «Крокус Сіті Холлі»

Журналісти видання зазначають, що теракт, внаслідок якого загинуло щонайменше 115 осіб, став наймасштабнішим з часів захоплення терористами заручників на мюзиклі "Норд-Ост", коли загальна кількість загиблих перевищила 170 осіб.

Кремлівські пропагандистські ЗМІ очікувано почали звинувачувати у скоєному Україну.

Однак представники Головного управління розвідки Міноборони заявляють, що мала місце операція Кремля під чужим прапором.

Журналісти видання із посиланням на експертів зазначають, що Кремль, ймовірно, використає теракт як привід для посилення бойових дій у злочинній війні проти України.

Очевидний спосіб, у який Кремль поширює цю інформацію, полягає в тому, щоб пов'язати це якось із війною в Україні, — зазначає заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні Чарльз Лічфілд. Поширити

Він підкреслив, що першою реакцією РФ може бути посилення ракетних та дронових атак по території України.

Що кажуть американські аналітики та посадовці

До цього представники посольства США у Москві попередили про наміри екстремістів влаштувати теракт на одному із заходів із великою кількістю людей.

Представниця Ради національної безпеки Адрієн Вотсон у п'ятницю ввечері заявила, що "уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві".

Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою згідно зі своєю давньою політикою "обов'язку попереджати, — зазначила Вотсон. Поширити

Кремлівський диктатор Володимир Путін зі свого боку очікувано звинуватив Україну та Захід, звинувативши у спробах залякування та дестабілізації російського суспільства.

Кривавий штурм столиці став поверненням до попереднього періоду правління Путіна, що тривав чверть століття, коли терористи-смертники забрали життя десятків людей. Це зруйнувало ілюзію безпеки в Москві, яку Путін намагався культивувати протягом більш ніж двох років після вторгнення в Україну, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Кремлівським ЗМІ наказали звинувачувати у теракті у «Крокус Сіті Холлі» Україну

За інформацією російського видання “Медуза”, Кремль забов’язав підконтрольні ЗМІ заявляти про причетність України до теракту у «Крокус Сіті Холлі».

Перщими про нібито причетність України до теракту зранку 23 березня заявили представники ФСБ.

Російська спецслужба запевняла, що після скоєння теракту злочинці нібито планували перейти російсько-український кордон — найбільш охоронюваний і важко прохідний кордон у Європі на поточний момент.

Також ФСБ стверджувала, що затримані нібито "мали відповідні контакти на українському боці".