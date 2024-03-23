Представители британских силовых ведомств предупредили кремлевского диктатора Владимира Путина о последствиях при использовании темы теракта в Подмосковье для усиления оружейной агрессии против Украины.

Британские спецслужбы выступили с жестким предупреждением Путину

Отчаянное желание Путина переложить все это на Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что внутри России нет несогласия. Он не должен использовать эту сфабрикованную связь как какой-либо повод для усиления своей незаконной войны в Украине, — цитируют журналисты издания чиновников из британских силовых ведомств. Поделиться

При этом руководитель Комитета иностранных дел Палаты общин от Консервативной партии Алисия Кернс отметила, что подконтрольные Кремлю СМИ уже распространяют фейковые видео с якобы украинскими чиновниками.

В попытке обвинить Украину и предоставить Путину определенную защиту за военные преступления, которые он совершает в Украине или, еще хуже, повод для дальнейших зверств. Нет никаких признаков какой-либо связи с Украиной, ни каких-либо достоверных оснований предполагать их причастность, — отметила Кернс. Поделиться

Что говорят в США

В Госдепе США обнародовали заявление главы ведомства Энтони Блинкена в связи с терактом в подмосковном Крокус Сити Холли.

США решительно осуждают смертоносный террористический акт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем, кто пострадал от этого отвратительного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скучающим по гибели людей в результате этого ужасного события, — говорится в заявлении госсекретаря. Поделиться

С осуждением теракта также выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.