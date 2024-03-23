Представители британских силовых ведомств предупредили кремлевского диктатора Владимира Путина о последствиях при использовании темы теракта в Подмосковье для усиления оружейной агрессии против Украины.
Британские спецслужбы выступили с жестким предупреждением Путину
При этом руководитель Комитета иностранных дел Палаты общин от Консервативной партии Алисия Кернс отметила, что подконтрольные Кремлю СМИ уже распространяют фейковые видео с якобы украинскими чиновниками.
Что говорят в США
В Госдепе США обнародовали заявление главы ведомства Энтони Блинкена в связи с терактом в подмосковном Крокус Сити Холли.
С осуждением теракта также выступила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
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