Представники британських силових відомств попередили кремлівського диктатора Володимира Путіна про наслідки у разі використання теми теракту в Підмосковʼї для посилення зброїної агресії проти України.
Британські спецслужби виступили із жорстким попередженням Путіну
При цьому керівниця Комітету закордонних справ Палати громад від Консервативної партії Алісія Кернс зазначила, що підконтрольні Кремлю ЗМІ вже поширюють фейкові відео з нібито українськими посадовцями.
Що кажуть у США
У Держдепі США оприлюднили заяву очільника відомства Ентоні Блінкена у зв’язку із терактом у підмосковному «Крокус Сіті Холі».
Із засудженням теракту також виступила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
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