Британія зробила Росії жорстке попередження на тлі теракту у «Крокус Сіті Холі»
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Британія зробила Росії жорстке попередження на тлі теракту у «Крокус Сіті Холі»

Теракт «Крокус Сіті Холі»
Джерело:  The Telegraph

Представники британських силових відомств попередили кремлівського диктатора Володимира Путіна про наслідки у разі використання теми теракту в Підмосковʼї для посилення зброїної агресії проти України. 

Британські спецслужби виступили із жорстким попередженням Путіну

Відчайдушне бажання Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди. Він не повинен використовувати цей сфабрикований зв’язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні, — цитують журналісти видання високопосадовців з британських силових відомств.

При цьому керівниця Комітету закордонних справ Палати громад від Консервативної партії Алісія Кернс зазначила, що підконтрольні Кремлю ЗМІ вже поширюють фейкові відео з нібито українськими посадовцями.

У спробі звинуватити Україну та надати Путіну певний захист за військові злочини, які він скоює в Україні або ще гірше — привід для подальших звірств. Немає жодних ознак будь-якого зв’язку з Україною, ані будь-яких достовірних підстав припускати їхню причетність, — зазначила Кернс.

Що кажуть у США

У Держдепі США оприлюднили заяву очільника відомства Ентоні Блінкена у зв’язку із терактом у підмосковному «Крокус Сіті Холі».

США рішуче засуджують смертоносний терористичний акт у Москві. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ям і близьким загиблих і всім, хто постраждав від цього огидного злочину. Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і солідарні з народом Росії, який сумує за загибеллю людей внаслідок цієї жахливої події, — зазначається у заяві держсекретаря.

Із засудженням теракту також виступила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Ми висловлюємо найглибші співчуття тим, хто втратив близьких, а також тим, хто був поранений або постраждав унаслідок цих безсовісних нападів на невинних цивільних осіб. ІДІЛ — спільний ворог-терорист, якого необхідно перемогти всюди, — підкреслила речниця Білого дому.

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