Терористи ІДІЛ оприлюднили фото з ймовірними виконавцями теракту у «Крокус Сіті Холі» у Москві.
В ІДІЛ назвали цілі скоєного теракту у «Крокус Сіті Холі»
Терористи “Ісламської держави” заявили, що скоєний теракт у московському «Крокус Сіті Холі» став однією з найжорстокіших атак протягом останніх років.
Аналітики та журналісти заявляють, що одяг терористів на оприлюднених ІДІЛ фото збігається з одягом затриманих ФСБ виконавців теракту.
Це повідомлення опублікувало близьке до ІД агентство Amaq, передає група SITE, що відстежує активність терористів у соцмережах.
Зазначається, що троє терористів відкрили вогонь по людях у глядацькому залі, ще один терорист у цей час підпалював будівлю.
Зазначається, що в терористів були кулемети, пістолети і ємності із запальною сумішшю.
Також відомо, що для здійснення атаки вони тривалий час вели спостереження за будівлею «Крокус Сіті Холу».
В ІДІЛ заявляють, що метою теракту був напад на християн.
Терористи зазначили, що напад був скоєний у рамках війни, оголошеної ІДІЛ країнам, які ведуть боротьбу з ісламом.
Також було опубліковано фотографію з нападниками. The Insider зазначає, що колір, крій і принт на одязі двох із бойовиків із кадру збігається з одягом затриманих, про яких звітувало ФСБ.
Телеграм-канал Brief опублікував знімки затриманих і зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, трьох нападників ідентифіковано за знімком.
Як заявили в МВС РФ, четверо підозрюваних у скоєнні теракту є іноземними громадянами.
Кому міг бути вигідний теракт у у «Крокус Сіті Холі»
За словами військового експерта, полковника запасу СБУ Михайла Притули у коментарі журналістам "Еспресо", дії російської влади напередодні теракту та після нього виглядають дуже дивно.
Аналітик підкреслив, що напередодні скоєння теракту розвідки багатьох країн попереджали Росію, однак кремлівська влада не вжила жодних заходів.
Він зазначив, що наразі існує велика кількість моментів, які свідчать про те, що все розвивалось дуже неприродньо.
Також, за його словами, як одну з версій можна розглядати і боротьбу між баштами Кремля, які вирішили таким чином "трошки підставити Путіна".
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